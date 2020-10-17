До конца года в Украине прогнозируют 400 тыс. случаев коронавируса — Радуцкий

Коронавирус в Украине распространяется слишком быстро, и если не ввводить действенные меры в системе работы Минздрава, ситуация будет ухудшаться.

Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

— За последние две недели количество активных больных в Украине увеличилось примерно на 30%. Если такая динамика сохранится и в дальнейшем, в декабре мы будем иметь уже активных 400 тыс. больных.

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Важным фактором также стал рост тех случаев, когда пациентам с Covid-19 необходима госпитализация: в течение последних недель процент вырос до 15%.

— Расчеты показывают, что наша система здравоохранения при условии развертывания дополнительных больниц должна выдержать.

Наиболее уязвимыми к опасному вирусу остаются украинцы от 60 до 79 лет, но по состоянию на октябрь больше больных коронавирусом в возрасте от 50 до 59 лет.

Следующий кризисный этап, по словам Михаила Радуцкого, ожидается в феврале — именно на этот месяц приходится второй пик заболеваемости гриппом.

Коронавирус в Украине

По данным СНБО, по состоянию на утро 17 октября коронавирус в Украине обнаружили уже у 293 641 человека.

За последние сутки подтверждено рекордное количество — 6 410 случаев инфицирования Covid-19.

С начала мирового пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, в Украине умерли 5 517 человек.

Источник: Михаил Радуцкий