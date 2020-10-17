Министерство обороны перечислило первые средства семьям погибших курсантов, которые умерли в результате катастрофы самолета Ан-26Ш в Харьковской области.

Более 28 млн грн передано Сухопутным войскам ВСУ для распределения в военкоматах. На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи.

Перечисление выплат осуществят для 19 погибших курсантов Харьковского Национального университета Воздушных Сил, решение об остальных выплатах примут после установления всех обстоятельств трагедии.

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Сейчас продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета Ан-26. Результаты работы комиссии подадут министру обороны до 25 ноября.

Авиакатастрофа под Чугуевом

25 сентября, во время учений произошла авиакатастрофа самолета Ан-26 под Чугуевом. Борт совершал учебный полет с 20 курсантами на борту. Экипаж самолета составлял 7 человек. Погибло 26 человек, один курсант выжил.

Государственное бюро расследований имеет четыре версии авиакатастрофы. Следователи уже изъяли необходимую документацию и допросили свидетелей.