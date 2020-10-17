17 октября в Киеве зафиксировали 598 новых случаев заражения Covid-19.

Всего в столице 30 010 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии вирус унес жизни 569 человек, за сутки — 12 киевлян. Всего коронавирус преодолели 10 661 житель Киева, а за сутки — 186.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: