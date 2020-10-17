В Украине за минувшие сутки, 16 октября, коронавирусное заболевания подтвердили в рекордного количества людей — 6 410.

Также известно, что вчера 2194 пациенты выздоровели, а 109 — умерли от осложнений.

Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в Киеве (598), Одесской (506), Харьковской (472), Днепропетровской (464) областях. А меньше всего в Кировоградской и Запорожской областях — 44 и 97 случаев соответственно.

За сутки 1 089 человек госпитализировали с подтвержденным Коронавирусная заболеванием. Лаборатории провели 36 201 исследования методом ПЦР и 27 533 тестов методом ИФА.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие пациенты в Украине чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом.

— У нас самое большое количество тяжелых больных — это люди, которые из группы риска. Это касается как пожилых людей, так и людей, которые имеют хронические заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные заболевания или хронические заболевания легких. Обязательно берегите себя, максимально соблюдайте правила и рекомендации Министерства здравоохранения, — отметил Степанов.

По его словам, это пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания.