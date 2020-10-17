В Украине состоялся первый аукцион по продаже янтаря

Первый в Украине открытый аукцион по продаже янтаря-сырца прошел сегодня в Луцке.

Об этом сообщила пресс служба Волынского областного совета.

На сегодняшних торгах продали 627 кг янтаря на общую сумму 21,6 млн грн. Всего было выставлено на торги 1 т 84 кг камня.

Речь идет о янтаре, добытый коммунальным предприятием Волиньприродресурс. Официальная добыча камня на Волыни начался только в сентябре этого года.

Теперь в Луцке планируют проводить такие аукционы ежемесячно, а в перспективе — выйти на международные рынки янтаря.

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Как утверждает народный депутат Игорь Палица, который инициировал официальный добыча янтаря на Волыни, когда был председателем местного облсовета, этот аукцион должен был быть проведен значительно раньше.

Однако препятствовали этому правоохранительные органы и государственная власть.

− За три года, которые нам не давали работать, областной бюджет потерял полмиллиарда гривен, за которые можно было построить школы, детсады, дороги. Это два бюджета развития Волынской области, — отметил он.

По мнению депутата, испытанную схему следует применять и для добычи других полезных ископаемых и распространять ее на всю страну.

− Наконец область и все волыняне начнут зарабатывать от того, что находится под землей. Такой опыт имеет перенять вся Украина — нефть, газ, песок, щебень, янтарь. Лицензия на это должно принадлежать коммунальным предприятиям, — считает Палица.

Накануне в Ровенской области разоблачили незаконную добычу янтаря. На месте происшествия обнаружили и изъяли 10 мотопомп, более 20 кг янтаря а также другие орудия, предназначенные для незаконного промысла.