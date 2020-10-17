За сутки в Украине подтвердили 6 410 случаев инфицирования коронавирусной болезнью.

Статистика коронавируса в Украине по состоянию на 17 октября свидетельствует о том, что с начала пандемии инфицирован 293 641 гражданин.

За сутки умерло 109 пациентов, а в целом — 5 517. Выздоровели за время пандемии 124 113 больных.

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Прирост в регионах выглядит так:

Винницкая обл — 8 233 (+163)

Волынская обл — 10 682 (+167)

Днепропетровская обл — 10 721 (+464)

Донецкая обл — 6 776 (+118)

Житомирская обл — 9 539 (+253)

Закарпатская обл — 11 626 (+165)

Запорожская обл — 6 259 (+97)

Ивано-Франковская обл — 16 377 (+214)

Кировоградская обл — 1 512 (+44)

Киев — 30 010 (+598)

Киевская обл — 12 439 (+232)

Львовская обл — 24 539 (+368)

Луганская обл — 2 334 (+105)

Николаевская обл — 5 567 (+231)

Одесская обл — 18 519 (+506)

Полтавская обл — 5 738 (+269)

Ровенская обл — 15 646 (+248)

Сумская обл — 8 524 (+272)

Тернопольская обл — 17 160 (+244)

Харьковская обл — 27 929 (+472)

Херсонская обл — 2 380 (+116)

Хмельницкая обл — 10 480 (+382)

Черновицкая обл — 17 450 (+247)

Черкасская обл — 6 619 (+232)

Черниговская обл — 6 582 (+203)

Коронавирус в Украине 16 октября

По состоянию на 16 октября коронавирус в Украине подтвердили у 287 231 украинца. За сутки обнаружили рекордный прирост инфицированных — 5 992 положительных ПЦР-теста.