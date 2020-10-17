За сутки в Украине подтвердили 6 410 случаев инфицирования коронавирусной болезнью.
Статистика коронавируса в Украине по состоянию на 17 октября свидетельствует о том, что с начала пандемии инфицирован 293 641 гражданин.
За сутки умерло 109 пациентов, а в целом — 5 517. Выздоровели за время пандемии 124 113 больных.
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Прирост в регионах выглядит так:
- Винницкая обл — 8 233 (+163)
- Волынская обл — 10 682 (+167)
- Днепропетровская обл — 10 721 (+464)
- Донецкая обл — 6 776 (+118)
- Житомирская обл — 9 539 (+253)
- Закарпатская обл — 11 626 (+165)
- Запорожская обл — 6 259 (+97)
- Ивано-Франковская обл — 16 377 (+214)
- Кировоградская обл — 1 512 (+44)
- Киев — 30 010 (+598)
- Киевская обл — 12 439 (+232)
- Львовская обл — 24 539 (+368)
- Луганская обл — 2 334 (+105)
- Николаевская обл — 5 567 (+231)
- Одесская обл — 18 519 (+506)
- Полтавская обл — 5 738 (+269)
- Ровенская обл — 15 646 (+248)
- Сумская обл — 8 524 (+272)
- Тернопольская обл — 17 160 (+244)
- Харьковская обл — 27 929 (+472)
- Херсонская обл — 2 380 (+116)
- Хмельницкая обл — 10 480 (+382)
- Черновицкая обл — 17 450 (+247)
- Черкасская обл — 6 619 (+232)
- Черниговская обл — 6 582 (+203)
Коронавирус в Украине 16 октября
По состоянию на 16 октября коронавирус в Украине подтвердили у 287 231 украинца. За сутки обнаружили рекордный прирост инфицированных — 5 992 положительных ПЦР-теста.