PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Украине обнаружили рекордный прирост инфицированных Covid-19

За сутки в Украине подтвердили 6 410 случаев инфицирования коронавирусной болезнью.

Статистика коронавируса в Украине по состоянию на 17 октября свидетельствует о том, что с начала пандемии инфицирован 293 641 гражданин.

За сутки умерло 109 пациентов, а в целом — 5 517. Выздоровели за время пандемии 124 113 больных.

ЧитайтеКоронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Прирост в регионах выглядит так:

  • Винницкая обл — 8 233 (+163)
  • Волынская обл — 10 682 (+167)
  • Днепропетровская обл — 10 721 (+464)
  • Донецкая обл — 6 776 (+118)
  • Житомирская обл — 9 539 (+253)
  • Закарпатская обл — 11 626 (+165)
  • Запорожская обл — 6 259 (+97)
  • Ивано-Франковская обл — 16 377 (+214)
  • Кировоградская обл — 1 512 (+44)
  • Киев — 30 010 (+598)
  • Киевская обл — 12 439 (+232)
  • Львовская обл — 24 539 (+368)
  • Луганская обл — 2 334 (+105)
  • Николаевская обл — 5 567 (+231)
  • Одесская обл — 18 519 (+506)
  • Полтавская обл — 5 738 (+269)
  • Ровенская обл — 15 646 (+248)
  • Сумская обл — 8 524 (+272)
  • Тернопольская обл — 17 160 (+244)
  • Харьковская обл — 27 929 (+472)
  • Херсонская обл — 2 380 (+116)
  • Хмельницкая обл — 10 480 (+382)
  • Черновицкая обл — 17 450 (+247)
  • Черкасская обл — 6 619 (+232)
  • Черниговская обл — 6 582 (+203)

Коронавирус в Украине 16 октября

По состоянию на 16 октября коронавирус в Украине подтвердили у 287 231 украинца. За сутки обнаружили рекордный прирост инфицированных — 5 992 положительных ПЦР-теста.

Источник: СНБО

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка