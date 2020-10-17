В Украине появятся новые экспресс-тесты на коронавирус — они будут бесплатными

Главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал появление новых экспресс-тестов на Covid-19.

— Мы делаем все возможное, чтобы уже на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатными для людей и могут тестироваться семейным врачом, мобильной бригадой, — заверил Виктор Ляшко.

Он отметил, что тесты уже прошли все этапы проверки ВОЗ и рекомендованы для массового тестирования.

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Достоверность новых тестов такая же, как и обычных ПЦР-тестов, но главное — врач сможет сделать тест сразу после госпитализации пациента, в течение 15-30 минут и без лабораторных условий.

Точное количество новых экспресс-тестов и приоритеты для распространения в областях Украины пока не сообщается.

Вакцина против коронавируса

Глава Минздрава Максим Степанов на онлайн-встречи с представителями Всемирного банка попросил выделить дополнительные средства на приобретение вакцины против коронавируса для Украины

Директор представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Аруп Банерджи заявил о новых возможностях по сотрудничеству.

Как заявлял Степанов, Минздрав определяет приоритетные группы населения, которым будут делать прививки против коронавируса. Это группы риска — пожилые люди, люди с сопутствующими заболеваниями, группы риска по профессиональным признакам.