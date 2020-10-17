Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, какие пациенты в Украине чаще всего попадают в больницы в тяжелом состоянии с коронавирусом.

По его словам, это пациенты из группы риска (в возрасте 65+), и те, которые имеют сопутствующие заболевания

— У нас самое большое количество тяжелых больных — это люди, которые из группы риска. Это касается как пожилых людей, так и людей, которые имеют хронические заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные заболевания или хронические заболевания легких. Обязательно берегите себя, максимально соблюдайте правила и рекомендации Министерства здравоохранения, — отметил Степанов.

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Антирекордный прирост

За сутки в Украине подтвердили 6 410 случаев инфицирования коронавирусной болезнью.

Статистика коронавируса в Украине по состоянию на 17 октября свидетельствует о том, что с начала пандемии инфицирован 293 641 гражданин.

За сутки умерло 109 пациентов, а в целом — 5 517. Выздоровели за время пандемии 124 113 больных.