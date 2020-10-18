В воскресенье, 18 октября, на границе Украины и Венгрии образовалась очередь из сотен автомобилей.

Такие большие пробки наблюдаются на пункте пропуска Лужники и Тиса в Закарпатской области.

Согласно данным ведомства на 9.00, на ПП Лужники в очереди стоят 200 транспортных средств, на ПП Тиса — 15 авто.

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Нелегальное пересечение границы

На пункте пропуска Шегини у 36-летнего украинца обнаружили почти 4,7 млн грн (£ 127 430 стерлингов) незадекларированной налички.

Пачки купюр номиналом £10 и £20, завернутые в фольгу, он перевозил в двух картонных коробках. Во время проверки документов водитель заметно волновался, потому пограничники решили совместно с сотрудниками таможни углубленно осмотреть салон авто.