Собаки-ищейки, которые могут унюхать коронавирус, не предусмотренные украинским стандартам оказания медицинской помощи.

В то же время в Украине кинологи начали тренировать собак индикации Covid-19, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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Он пояснил, что Министерство здравоохранения отвечает за научно обоснованные подходы.

Но Ляшко предполагает, что собака может чувствовать человека с температурой и с острыми респираторными вирусными инфекциями.

Заместитель министра отметил, что лечение не будет происходить, если коронавирус обнаружит собака.

— Все равно будет сделан тест и определена тактика ведения лечения больного лечащим врачом на основании лабораторных анализов, — добавил чиновник.

Собаки унюхает Covid-19

В Финляндии собак научили распознавать запах коронавируса.

Об этом говорится в результатах научного исследования Хельсинкского университета. Для запоминания нового запаха понадобилось несколько недель.

Некоторые заболевания имеют специфические обонятельные признаки, по которым дрессированные собаки могут чувствовать их.