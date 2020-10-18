За сутки в Украине подтвердили 5 231 случай инфицирования коронавирусной болезнью.
Статистика коронавируса в Украине по состоянию на 17 октября свидетельствует о том, что с начала пандемии инфицировано 298 872 украинца.
За сутки умерло 90 пациентов, а в целом — 5 607. Выздоровели за время пандемии 125 337 больных.
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Прирост в регионах выглядит так:
- Винницкая обл — 8 356 (+123)
- Волынская обл — 10 830 (+148)
- Днепропетровская обл — 10 933 (+212)
- Донецкая обл — 7 007 (+231)
- Житомирская обл — 9 787 (+248)
- Закарпатская обл — 11 736 (+110)
- Запорожская обл — 6 365 (+106)
- Ивано-Франковская обл — 16 580 (+203)
- Кировоградская обл — 1 564 (+52)
- Киев — 30 463 (+453)
- Киевская обл — 12 684 (+245)
- Львовская обл — 24 844 (+305)
- Луганская обл — 2 422 (+88)
- Николаевская обл — 5 687 (+120)
- Одесская обл — 18 729 (+210)
- Полтавская обл — 5 877 (+139)
- Ровенская обл — 15 882 (+236)
- Сумская обл — 8 850 (+326)
- Тернопольская обл — 17 361 (+201)
- Харьковская обл — 28 518 (+589)
- Херсонская обл — 2 472 (+92)
- Хмельницкая обл — 10 818 (+338)
- Черновицкая обл — 17 659 (+209)
- Черкасская обл — 6 762 (+143)
- Черниговская обл — 6 686 (+104)
Коронавирус в Украине 16 октября
По состоянию на 17 октября коронавирус в Украине подтвердили у 293 641 украинца. За сутки обнаружили рекордный прирост инфицированных — 6 410 положительных ПЦР-тестов.