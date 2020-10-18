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Факты / Украина / Общество

Более 295 тыс. больных: количество инфицированных Covid-19 неуклонно растет

За сутки в Украине подтвердили 5 231 случай инфицирования коронавирусной болезнью.

Статистика коронавируса в Украине по состоянию на 17 октября свидетельствует о том, что с начала пандемии инфицировано 298 872 украинца.

За сутки умерло 90 пациентов, а в целом — 5 607. Выздоровели за время пандемии 125 337 больных.

ЧитайтеКоронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Прирост в регионах выглядит так:

  • Винницкая обл — 8 356 (+123)
  • Волынская обл — 10 830 (+148)
  • Днепропетровская обл — 10 933 (+212)
  • Донецкая обл — 7 007 (+231)
  • Житомирская обл — 9 787 (+248)
  • Закарпатская обл — 11 736 (+110)
  • Запорожская обл — 6 365 (+106)
  • Ивано-Франковская обл — 16 580 (+203)
  • Кировоградская обл — 1 564 (+52)
  • Киев — 30 463 (+453)
  • Киевская обл — 12 684 (+245)
  • Львовская обл — 24 844 (+305)
  • Луганская обл — 2 422 (+88)
  • Николаевская обл — 5 687 (+120)
  • Одесская обл — 18 729 (+210)
  • Полтавская обл — 5 877 (+139)
  • Ровенская обл — 15 882 (+236)
  • Сумская обл — 8 850 (+326)
  • Тернопольская обл — 17 361 (+201)
  • Харьковская обл — 28 518 (+589)
  • Херсонская обл — 2 472 (+92)
  • Хмельницкая обл — 10 818 (+338)
  • Черновицкая обл — 17 659 (+209)
  • Черкасская обл — 6 762 (+143)
  • Черниговская обл — 6 686 (+104)

Коронавирус в Украине 16 октября

По состоянию на 17 октября коронавирус в Украине подтвердили у 293 641 украинца. За сутки обнаружили рекордный прирост инфицированных — 6 410 положительных ПЦР-тестов.

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