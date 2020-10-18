За сутки в Украине подтвердили 5 231 случай инфицирования коронавирусной болезнью.

Статистика коронавируса в Украине по состоянию на 17 октября свидетельствует о том, что с начала пандемии инфицировано 298 872 украинца.

За сутки умерло 90 пациентов, а в целом — 5 607. Выздоровели за время пандемии 125 337 больных.

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Прирост в регионах выглядит так:

Винницкая обл — 8 356 (+123)

Волынская обл — 10 830 (+148)

Днепропетровская обл — 10 933 (+212)

Донецкая обл — 7 007 (+231)

Житомирская обл — 9 787 (+248)

Закарпатская обл — 11 736 (+110)

Запорожская обл — 6 365 (+106)

Ивано-Франковская обл — 16 580 (+203)

Кировоградская обл — 1 564 (+52)

Киев — 30 463 (+453)

Киевская обл — 12 684 (+245)

Львовская обл — 24 844 (+305)

Луганская обл — 2 422 (+88)

Николаевская обл — 5 687 (+120)

Одесская обл — 18 729 (+210)

Полтавская обл — 5 877 (+139)

Ровенская обл — 15 882 (+236)

Сумская обл — 8 850 (+326)

Тернопольская обл — 17 361 (+201)

Харьковская обл — 28 518 (+589)

Херсонская обл — 2 472 (+92)

Хмельницкая обл — 10 818 (+338)

Черновицкая обл — 17 659 (+209)

Черкасская обл — 6 762 (+143)

Черниговская обл — 6 686 (+104)

Коронавирус в Украине 16 октября

По состоянию на 17 октября коронавирус в Украине подтвердили у 293 641 украинца. За сутки обнаружили рекордный прирост инфицированных — 6 410 положительных ПЦР-тестов.