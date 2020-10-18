В Минздраве рассказали, кто чаще умирает от коронавируса

В Украине 75,7% от всех смертей, вызванных коронавирусной инфекцией составляют люди в возрасте старше 60 лет.

Именно поэтому им важно соблюдать нормы карантина во время опасного эпидемиологического периода.

— У нас из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет — это 75,7%. Поэтому очень прошу вас, граждане старше 60 лет, пользуйтесь маской, следуйте дистанции, пользуйтесь антисептиками, — сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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Коронавирус в Украине

За сутки в Украине подтвердили 5 231 случай инфицирования коронавирусной болезнью.

Статистика коронавируса в Украине по состоянию на 17 октября свидетельствует о том, что с начала пандемии инфицировано 298 872 украинца.

За сутки умерло 90 пациентов, а в целом — 5 607. Выздоровели за время пандемии 125 337 больных.