Коронавирус в Украине 19 октября 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 19 октября в Украине обнаружили 4 766 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране 303 638 болеют Covid-19.

По статистике коронавируса, за последние сутки умерли 66 украинцев, в общем — 5 673. За все время пандемии выздоровели 123 407 пациентов, 1 112 — за последние сутки.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Наибольшее количество случаев зафиксировали за последние сутки в Харьковской области — 595, в Киеве — 383 и Житомирской области — 308.

Прирост в регионах:

Винницкая область — 8 418;

Волынская область — 10 986;

Днепропетровская область — 11 108;

Донецкая область — 7 133;

Житомирская область — 10 095;

Закарпатская область — 11 825;

Запорожская область — 6 483;

Ивано-Франковская область — 16 766;

Кировоградская область — 1 591;

г. Киев — 30 848;

Киевская область — 12 924;

Львовская область — 25 103;

Луганская область — 2 467;

Николаевская область — 5 865;

Одесская область — 19 079;

Полтавская область — 6 051;

Ровенская область — 16 034;

Сумская область — 9 104;

Тернопольская область — 17 503;

Харьковская область — 29 113;

Херсонская область — 2 570;

Хмельницкая область — 11 035;

Черновицкая область — 17 866;

Черкасская область — 6 892;

Черниговская область — 6 779.

Коронавирус в Украине 18 октября

По статистике, 18 октября зафиксировали 5 231 случай инфицирования коронавирусом. За сутки умерло 90 пациентов, а в целом — 5 607. Выздоровели за время пандемии 125 337 больных.

Наибольшее количество больных за сутки обнаружили в Харьковской области — 589, Киеве — 453, Хмельницкой области — 338.