Коронавирус в Украине 19 октября 2020: оперативная статистика МОЗ

По состоянию на 19 октября в Украине обнаружили 4 766 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране 303 638 болеют Covid-19.
По статистике коронавируса, за последние сутки умерли 66 украинцев, в общем — 5 673. За все время пандемии выздоровели 123 407 пациентов, 1 112 — за последние сутки.
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Наибольшее количество случаев зафиксировали за последние сутки в Харьковской области — 595, в Киеве — 383 и Житомирской области — 308.
Прирост в регионах:
- Винницкая область — 8 418;
- Волынская область — 10 986;
- Днепропетровская область — 11 108;
- Донецкая область — 7 133;
- Житомирская область — 10 095;
- Закарпатская область — 11 825;
- Запорожская область — 6 483;
- Ивано-Франковская область — 16 766;
- Кировоградская область — 1 591;
- г. Киев — 30 848;
- Киевская область — 12 924;
- Львовская область — 25 103;
- Луганская область — 2 467;
- Николаевская область — 5 865;
- Одесская область — 19 079;
- Полтавская область — 6 051;
- Ровенская область — 16 034;
- Сумская область — 9 104;
- Тернопольская область — 17 503;
- Харьковская область — 29 113;
- Херсонская область — 2 570;
- Хмельницкая область — 11 035;
- Черновицкая область — 17 866;
- Черкасская область — 6 892;
- Черниговская область — 6 779.
Коронавирус в Украине 18 октября
По статистике, 18 октября зафиксировали 5 231 случай инфицирования коронавирусом. За сутки умерло 90 пациентов, а в целом — 5 607. Выздоровели за время пандемии 125 337 больных.
Наибольшее количество больных за сутки обнаружили в Харьковской области — 589, Киеве — 453, Хмельницкой области — 338.