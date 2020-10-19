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Факты / Украина / Общество

4 766 — в сутки: в Украине более 300 тыс. больных коронавирусом

По состоянию на 19 октября в Украине обнаружили  4 766  новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране 303 638 болеют Covid-19.

По статистике коронавируса, за последние сутки умерли 66 украинцев, в общем — 5 673. За все время пандемии выздоровели 123 407 пациентов, 1 112 — за последние сутки.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта и статистика заболевания

Наибольшее количество случаев зафиксировали за последние сутки в Харьковской области — 595, в Киеве — 383 и Житомирской области — 308.

Прирост в регионах:

  • Винницкая область — 8 418;
  • Волынская область — 10 986;
  • Днепропетровская область — 11 108;
  • Донецкая область — 7 133;
  • Житомирская область — 10 095;
  • Закарпатская область — 11 825;
  • Запорожская область — 6 483;
  • Ивано-Франковская область — 16 766;
  • Кировоградская область — 1 591;
  • г. Киев — 30 848;
  • Киевская область — 12 924;
  • Львовская область — 25 103;
  • Луганская область — 2 467;
  • Николаевская область — 5 865;
  • Одесская область — 19 079;
  • Полтавская область — 6 051;
  • Ровенская область — 16 034;
  • Сумская область — 9 104;
  • Тернопольская область — 17 503;
  • Харьковская область — 29 113;
  • Херсонская область — 2 570;
  • Хмельницкая область — 11 035;
  • Черновицкая область — 17 866;
  • Черкасская область — 6 892;
  • Черниговская область — 6 779.

Коронавирус в Украине 19 октября 2020: оперативная статистика МОЗ

Коронавирус в Украине 18 октября

По статистике, 18 октября зафиксировали 5 231 случай инфицирования коронавирусом. За сутки умерло 90 пациентов, а в целом — 5 607. Выздоровели за время пандемии 125 337 больных.

Наибольшее количество больных за сутки обнаружили в Харьковской области — 589, Киеве — 453, Хмельницкой области — 338.

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