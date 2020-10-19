В Киеве наблюдается негативная динамика распространения коронавируса в учебных заведениях.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

— Динамика распространения вируса в учебных заведениях, к сожалению, негативная, — сказал городской голова.

Он отметил, что сейчас в городе закрыты на карантин 9 школ — из-за случаев заболевания среди учителей. По три школы в Печерском и Оболонском районах. И по одной — в Подольском, Дарницком и Святошинском районах.

— Увеличилось и количество классов, которые отправили на самоизоляцию из-за болезни учеников. Сегодня на дистанционном обучении всего 621 класс в 189-ти школах, — сообщил Кличко.

Всего больных коронавирусом школьников в Киеве — 605. Также болеют 485 педагогов.

Читайте: Пойдут ли дети в школы с ноября

В детских садах тоже наблюдается рост заболеваемости. Из-за выявленные случаи вируса временно закрыты 92 группы в 79-ти садах.

Коронавирус в Киеве

19 октября в Киеве зафиксировали 385 новых случаев заражения Covid-19. Всего в столице 30 848 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 88, в Печерском — 58 и в Днепровском районе — 54.