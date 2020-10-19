Авиакатастрофа МАУ: Иран выплатит одинаковые компенсации всем семьям погибших

Иран возьмет на себя всю ответственность за авиакатастрофу МАУ в Тегеране и обеспечит одинаковые компенсации всем семьям погибших.

Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Евгений Енин после встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифи.

— Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах, — отметил Енин.

Во время встречи стороны обсудили последствия агрессии России против Украины, в частности милитаризацию в Азово-Черноморском регионе и критическую ситуацию с нарушением прав украинских граждан на территории аннексированного Крыма.

Глава МИД Ирана заверил, что не допустит влияний любой посторонней страны на отношения с Украиной.

Катастрофа самолета МАУ в Тегеране

Самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины разбился 8 января 2020, вскоре после вылета из Тегерана, столицы Ирана.

Уже через несколько дней иранские власти признали, что украинский самолет сбили военные.

На борту самолета находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди погибших 11 граждан Украины, 82 граждане Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 гражданина ФРГ и 3 гражданина Великобритании.