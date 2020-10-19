Пойдут ли дети в школы с ноября

Детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при наихудшем сценарии. Это согласовали с Министерством образования и науки и Минздравом.

Об этом рассказал председатель парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак.

Он считает, что дети не могут заниматься дистанционно.

— Дети не могут заниматься дистанционно — у них еще нет самосознания такого уровня, чтобы они могли самоорганизоваться. Эти два звена должны работать, — заявил он.

По словам нардепа, дети вернутся в школу, если эпидситуация разрешит. В противном случае — они будут временно переведены на дистанционное обучение.

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Такой будет рекомендация правительства, а далее — решение за местной властью.

Осенние каникулы в Украину

Министерство образования Украины дало рекомендации по установлению дат осенних каникул в 2020 году.

Осенние каникулы в школах в 2020 году продлятся с 15 по 30 октября.

По словам и. о. министра образования Сергея Шкарлета, эти рекомендации будут касаться всех карантинных зон.