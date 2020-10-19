19 октября в народе называли день святого Фомы. Также этот день получил название Фомин день, Фома Хлебников, Фома неверующий или Фома неверный. Фома — один из 12 учеников Иисуса Христа.
Именно в день Фомы народ пересматривал запасы на зиму. Если погреба были полны, говорили — рад Фома, что большие закрома.
Также 19 октября православные христиане чтят память покровителя болгар святого Иоанна Рыльского. Католики в этот день чтят память святого монаха Петра Алькантарийского.
Именины в этот день у Архипа, Макара, Ивана, Никанора, Клавдии и Фомы.
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Международный день кредитных союзов
В третий четверг октября, что в этом году приходится на 19 октября, отмечают Международный День кредитных союзов. Этот праздник в мире отмечается с 1948 года.
Традиции и приметы на 19 октября
- дым стоит столбом — к теплой солнечной погоды. Если стелется по земле, то будет дождь;
- если утро туманный и мрачный, то день будет погожим;
- утреннее небо желтого цвета — к осадкам.
Что нельзя делать сегодня 18 октября
- ссориться с близкими и детьми;
- нельзя на Фому обманывать.
Календарь на 2020 год
Ежегодно, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.
Все праздники православного календаря можно разделить на два типа: подвижные и неподвижные.
Поскольку главным праздником является Пасха, именно с этого дня и зависят все остальные переходные даты.