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Факты / Украина / Общество

День Фомы — какой праздник сегодня, 19 октября

19 октября в народе называли день святого Фомы. Также этот день получил название Фомин день, Фома Хлебников, Фома неверующий или Фома неверный. Фома — один из 12 учеников Иисуса Христа.

Именно в день Фомы народ пересматривал запасы на зиму. Если погреба были полны, говорили — рад Фома, что большие закрома.

Также 19 октября православные христиане чтят память покровителя болгар святого Иоанна Рыльского. Католики в этот день чтят память святого монаха Петра Алькантарийского.

Именины в этот день у Архипа, Макара, Ивана, Никанора, Клавдии и Фомы.

Читайте: Календарь церковных праздников на октябрь 2020

Международный день кредитных союзов

В третий четверг октября, что в этом году приходится на 19 октября, отмечают Международный День кредитных союзов. Этот праздник в мире отмечается с 1948 года.

Традиции и приметы на 19 октября

  • дым стоит столбом — к теплой солнечной погоды. Если стелется по земле, то будет дождь;
  • если утро туманный и мрачный, то день будет погожим;
  • утреннее небо желтого цвета — к осадкам.

Что нельзя делать сегодня 18 октября

  • ссориться с близкими и детьми;
  • нельзя на Фому обманывать.

Календарь на 2020 год

Ежегодно, согласно календарю церковных праздников 2020, православные христиане отмечают десятки памятных дат.

Все праздники православного календаря можно разделить на два типа: подвижные и неподвижные.

Поскольку главным праздником является Пасха, именно с этого дня и зависят все остальные переходные даты.

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