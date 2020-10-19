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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро дорожают: курс валют на 19 октября

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро к гривне.

На понедельник, 19 октября, НБУ установил курс 28,36 грн /1$.

Незначительный рост цены на евро, по курсу на 19 октября, зафиксировался на 33,30 грн /1 €.

ЧитайтеКризис любит наличные: в какой валюте хранить деньги и что не так с долларом

Курс валют в Украине от НБУ на 19.10:

  • $1 — 28,36 грн;
  • €1 — 33,30 грн;
  • 1 польский злотый — 7,30 грн;
  • 10 российских рублей — 3,63 грн.

Денис Шмыгаль о курсе доллара в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года.

Стоимость $ будет колебаться в пределах 27-28 грн и не превысит 29 грн.

Готовясь к коронавирусному кризису, Кабмин заложил в бюджет курсовые и инфляционные показатели с запасом.

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