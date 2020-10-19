Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что его супруга и сын болеют коронавирусом. В то же время тест на Covid-19 самого Гройсмана пока показал негативный результат.

Об этом он сообщил во время видеообращения в Facebook 19 октября.

— Чтобы никого не подвергать опасности, я обязан соблюдать режим самоизоляции, поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки, — уточнил Гройсман.

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Он также сообщил, что его близкие болеют с прошлой недели.

Коронавирус у Порошенко

29 сентября стало известно, что коронавирусом заболел Петр Порошенко.

Пятого президента и нардепа от фракции Европейская солидарность госпитализировали в больницу.

12 октября его выписали из стационара, 13 октября он записал видеообращение, в котором рассказал, что преодолел вирус.