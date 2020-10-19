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Факты / Украина

Экспресс-тест оказался отрицательным: почему от коронавируса умер 8-летний мальчик

На Ивано-Франковщине 19 октября от коронавируса умер 8-летний воспитанник школы-интерната в Печенежине.

Миша учился во втором классе. Местные медики подтвердили, что мальчик часто болел, однако во время планового медосмотра никаких проблем обнаружено не было.

Экспресс-тест оказался отрицательным: почему от коронавируса умер 8-летний мальчик

По словам директора школы-интерната, у Миши резко повысилась температура вечером 15 октября.

— Мы сразу вызвали скорую. Действовали в соответствии с протоколом. Когда ему сделали экспресс-тест на коронавирус, результат оказался отрицательным.

Уже через несколько часов Мише поставили диагноз — молниеносная форма воспаления легких. Covid-19 подтвердился лишь после проведения ПЦР-теста.

— У ребенка было много сопутствующих заболеваний. Кроме того, у мальчика были проблемы с дыхательными путями. В прошлом году он у нас лежал с тяжелой формой пневмонии. Заключение патологоанатома — двусторонняя пневмония, — рассказал главный врач Коломыйского ЦРБ Андрей Кошкин.

В Миши остались мама, папа и две сестры. Для того, чтобы довезти мальчика в школу, по понедельникам родители вставали в пять утра, чтобы сесть на пригородный поезд, а затем — на автобус в Печенижин.

Где именно ребенок мог подхватить коронавирус, пока неизвестно. Также будет решаться вопрос, нужно ли проводить тестирование всех воспитанников школы-интерната.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 19 октября, коронавирус в Украине обнаружили уже у 303 638 граждан.

За минувшие сутки добавилось 4766 случаев.

С начала карантина от коронавируса вылечились 123 407 украинцев.

Источник: ВВС Украина

Фото: Dreamstime

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