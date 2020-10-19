PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Госпитализировали сразу в реанимацию: в Украине от Covid-19 умер ребенок

Коронавирус унес жизнь еще одного украинского ребенка.

Восьмилетнего мальчика госпитализировали в больницу в Ивано-Франковской области 15 октября. Он был в очень тяжелом состоянии, имел сопутствующие заболевания.

— Его сразу же отправили в отделение реанимации, он был подключен к аппарату ИВЛ. В пятницу, 17 октября, был сделан ПЦР — подтверждено коронавирус, — сообщил  во время брифинга 19 октября глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте: Жена и сын Гройсмана заболели коронавирусом

Несмотря на усилия врачей, жизнь мальчика не удалось спасти.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 19 октября, в стране 303 638 граждан болеют Covid-19.

В Украине не улучшается эпидситуация, суточный прирост — 4 766 новых больных.

За время пандемии вирус унес жизни 5 673 граждан, выздороветь удалось 123 407 пациентам.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка