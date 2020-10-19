Коронавирус унес жизнь еще одного украинского ребенка.

Восьмилетнего мальчика госпитализировали в больницу в Ивано-Франковской области 15 октября. Он был в очень тяжелом состоянии, имел сопутствующие заболевания.

— Его сразу же отправили в отделение реанимации, он был подключен к аппарату ИВЛ. В пятницу, 17 октября, был сделан ПЦР — подтверждено коронавирус, — сообщил во время брифинга 19 октября глава Минздрава Максим Степанов.

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Несмотря на усилия врачей, жизнь мальчика не удалось спасти.

Коронавирус в Украине

По статистике коронавируса в Украине 19 октября, в стране 303 638 граждан болеют Covid-19.

В Украине не улучшается эпидситуация, суточный прирост — 4 766 новых больных.

За время пандемии вирус унес жизни 5 673 граждан, выздороветь удалось 123 407 пациентам.