Кто из нардепов решил баллотироваться на местных выборах (СПИСОК)

56 действующих народных депутатов баллотируются в мэры городов и в местные советы разных уровней.
Больше всего желающих стать депутатом областного совета — 36 человек, в городские советы 18, а в районные — всего четыре, сообщает Гражданская сеть Опора.
Никто из нардепов не хочет стать депутатом сельского или поселкового совета. 15 народных избранников решили побороться за пост городского головы.
Члены партий:
- За будущее — 20 человек;
- Оппозиционная платформа — За жизнь — 9 человек;
- Слуга народа — 7 человек;
- Доверие — 5 человек;
- Европейская Солидарность — 5 человек;
- Батькивщина — 4 человека;
- Голос — 4 человека;
- не входят в фракцию — 4 человека.
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Кандидаты в мэры
- Зиновий Андреевич (Слуги народа) — Надворная;
- Руслан Требушкин (внефракционный) — Покровск;
- Владимир Крейденко (Слуга народа) — Мелитополь;
- Николай Бабенко (Доверие) — Белая Церковь;
- Антон Поляков (За будущее) — Чернигов;
- Татьяна Рябуха (Слуга народа) — Сумы;
- Игорь Колихаев (За будущее) — Херсон;
- Александра Устинова (Голос) — Винница;
- Олег Синютка (Европейская Солидарность) — Львов;
- Ярослав Руцишин (Голос) — Львов;
- Николай Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Одесса;
- Александр Фельдман (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Харьков;
- Ирина Верещук (Слуга народа) — Киев;
- Алексей Кучеренко (Батькивщина) — Киев;
- Сергей Шахов (Доверие) — Киев.
Кандидаты в областные советы
- Мейдич Олег Леонидович (Батькивщина) — Винницкий областной совет;
- Юрчишин Петр Васильевич (За будущее) — Винницкий областной совет;
- Кисилев Игорь Петрович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Винницкий областной совет;
- Игорь Петрович Палица (За будущее) — Волынский областной совет;
- Ивахив Степан Петрович (За будущее) — Волынский областной совет;
- Констанкевич Ирина Мирославовна (За будущее) — Волынский областной совет;
- Игорь Гузь (За будущее) — Волынский областной совет;
- Забродский Михаил (Европейская Солидарность) — Днепропетровский областной совет;
- Лабунская Анжелика Викторовна (Батькивщина) — Житомирский областной совет;
- Павленко Юрий Алексеевич (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Житомирский областной совет;
- Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна (Европейская Солидарность) — Закарпатский областной совет;
- Кальцев Владимир Федорович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Запорожский областной совет;
- Сюмар Виктория Петровна (Европейская Солидарность) — Киевский областной совет;
- Дубинский Александр Анатольевич (Слуга народа) — Киевский областной совет;
- Ларин Сергей Николаевич (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Кировоградский областной совет
- Цимбалюк Михаил Михайлович (Батькивщина) — Львовский областной совет;
- Батенко Тарас Иванович (За будущее) — Львовский областной совет;
- Дубневич Ярослав Васильевич (За будущее) — Львовский областной совет;
- Загородний Юрий Иванович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Николаевский областной совет;
- Гончаренко Алексей Алексеевич (Европейская Солидарность) — Одесский областной совет;
- Антон Киссе (Наш край) — Одесский областной совет;
- Вадим Рабинович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Одесский областной совет;
- Колебошин Сергей Валерьевич (Слуга народа) — Одесский областной совет;
- Кулинич Олег Иванович (Доверие) — Полтавский областной совет;
- Шаповалов Юрий Анатольевич (За будущее) — Полтавский областной совет;
- Молоток Игорь Федорович (За будущее) — Сумской областной совет;
- Деркач Андрей Леонидович (Наш край) — Сумской областной совет;
- Люшняк Николай Владимирович (Доверие) — Тернопольский областной совет;
- Чайковский Иван Адамович (За будущее) — Тернопольский областной совет;
- Светличная Юлия Александровна (Блок Светличной Вместе!) — Харьковский областной совет;
- Герега Александр Владимирович (по конкретные дела) — Хмельницкий областной совет;
- Лабазюк Сергей Петрович (За будущее) — Хмельницкий областной совет;
- Мандзий Сергей Владимирович (Слуга народа) — Хмельницкий областной совет;
- Яценко Антон Владимирович (За будущее) — Черкасский областной совет;
- Рудик Сергей Ярославович (Команда Сергея Рудика. Время перемен!) — Черкасский областной совет;
- Приходько Борис Викторович (Наш край) — Черниговский областной совет.
Кандидаты в районные советы
- Сергей Минько (За будущее) — Мелитопольский районный совет;
- Оксана Савчук (внефракционный) — Ивано-Франковский районный совет;
- Анатолий Урбанский (За будущее) — Измаильский районный совет;
- Алексей Гончаренко (Европейская Солидарность) — Подольский районный совет;
Кандидаты в городские советы
- Гузь Игорь Владимирович (За будущее) — Нововолынский городской совет;
- Урбанский Анатолий Игоревич (За будущее) — Ренийский городской совет;
- Мороз Владимир Викторович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Кураховский городский совет;
- Констанкевич Ирина Мирославовна (За будущее) — Камень-Каширский городский совет;
- Бондарь Виктор Васильевич (За будущее) — Староконстантиновский городский совет;
- Яценко Антон Владимирович (За будущее) — Уманский городский совет;
- Сергей Минько (Команда Сергея Минько) — Мелитопольский городский совет;
- Бабенко Николай Викторович (Белая Церковь вместе) — Белоцерковский городский совет;
- Палица Игорь Петрович (За будущее) — Луцкий городский совет;
- Чайковский Иван Адамович (За будущее) — Тернопольский городский совет;
- Рудик Сергей Ярославович (Команда Сергея Рудика. Время перемен!) — Черкасский городский совет;
- Юрчишин Петр Васильевич (За будущее) — Винницкий городский совет;
- Кальцев Владимир Федорович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Запорожский городский совет;
- Николай Леонидович Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Одесский городский совет;
- Светличная Юлия Александровна (Блок Светличной Вместе!) — Харьковский городский совет;
- Александр Фельдман (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Харьковский городский совет;
- Анатолий Кучеренко (Батькивщина) — Киев;
- Шахов Сергей Владимирович (Наш край) — Киев.
Местные выборы 2020
Местные выборы 2020 пройдут в Украине 25 октября.
Выбирать будут депутатов районных и сельских советов, а также поселковых голов.
Выборы в Крыму и на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей проводиться не будут.
Источник: Опора