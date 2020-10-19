Кто из нардепов решил баллотироваться на местных выборах (СПИСОК)

56 действующих народных депутатов баллотируются в мэры городов и в местные советы разных уровней.

Больше всего желающих стать депутатом областного совета — 36 человек, в городские советы 18, а в районные — всего четыре, сообщает Гражданская сеть Опора.

Никто из нардепов не хочет стать депутатом сельского или поселкового совета. 15 народных избранников решили побороться за пост городского головы.

Члены партий:

За будущее — 20 человек;

Оппозиционная платформа — За жизнь — 9 человек;

Слуга народа — 7 человек;

Доверие — 5 человек;

Европейская Солидарность — 5 человек;

Батькивщина — 4 человека;

Голос — 4 человека;

не входят в фракцию — 4 человека.

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Кандидаты в мэры

Зиновий Андреевич (Слуги народа) — Надворная;

Руслан Требушкин (внефракционный) — Покровск;

Владимир Крейденко (Слуга народа) — Мелитополь;

Николай Бабенко (Доверие) — Белая Церковь;

Антон Поляков (За будущее) — Чернигов;

Татьяна Рябуха (Слуга народа) — Сумы;

Игорь Колихаев (За будущее) — Херсон;

Александра Устинова (Голос) — Винница;

Олег Синютка (Европейская Солидарность) — Львов;

Ярослав Руцишин (Голос) — Львов;

Николай Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Одесса;

Александр Фельдман (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Харьков;

Ирина Верещук (Слуга народа) — Киев;

Алексей Кучеренко (Батькивщина) — Киев;

Сергей Шахов (Доверие) — Киев.

Кандидаты в областные советы

Мейдич Олег Леонидович (Батькивщина) — Винницкий областной совет;

Юрчишин Петр Васильевич (За будущее) — Винницкий областной совет;

Кисилев Игорь Петрович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Винницкий областной совет;

Игорь Петрович Палица (За будущее) — Волынский областной совет;

Ивахив Степан Петрович (За будущее) — Волынский областной совет;

Констанкевич Ирина Мирославовна (За будущее) — Волынский областной совет;

Игорь Гузь (За будущее) — Волынский областной совет;

Забродский Михаил (Европейская Солидарность) — Днепропетровский областной совет;

Лабунская Анжелика Викторовна (Батькивщина) — Житомирский областной совет;

Павленко Юрий Алексеевич (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Житомирский областной совет;

Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна (Европейская Солидарность) — Закарпатский областной совет;

Кальцев Владимир Федорович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Запорожский областной совет;

Сюмар Виктория Петровна (Европейская Солидарность) — Киевский областной совет;

Дубинский Александр Анатольевич (Слуга народа) — Киевский областной совет;

Ларин Сергей Николаевич (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Кировоградский областной совет

Цимбалюк Михаил Михайлович (Батькивщина) — Львовский областной совет;

Батенко Тарас Иванович (За будущее) — Львовский областной совет;

Дубневич Ярослав Васильевич (За будущее) — Львовский областной совет;

Загородний Юрий Иванович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Николаевский областной совет;

Гончаренко Алексей Алексеевич (Европейская Солидарность) — Одесский областной совет;

Антон Киссе (Наш край) — Одесский областной совет;

Вадим Рабинович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Одесский областной совет;

Колебошин Сергей Валерьевич (Слуга народа) — Одесский областной совет;

Кулинич Олег Иванович (Доверие) — Полтавский областной совет;

Шаповалов Юрий Анатольевич (За будущее) — Полтавский областной совет;

Молоток Игорь Федорович (За будущее) — Сумской областной совет;

Деркач Андрей Леонидович (Наш край) — Сумской областной совет;

Люшняк Николай Владимирович (Доверие) — Тернопольский областной совет;

Чайковский Иван Адамович (За будущее) — Тернопольский областной совет;

Светличная Юлия Александровна (Блок Светличной Вместе!) — Харьковский областной совет;

Герега Александр Владимирович (по конкретные дела) — Хмельницкий областной совет;

Лабазюк Сергей Петрович (За будущее) — Хмельницкий областной совет;

Мандзий Сергей Владимирович (Слуга народа) — Хмельницкий областной совет;

Яценко Антон Владимирович (За будущее) — Черкасский областной совет;

Рудик Сергей Ярославович (Команда Сергея Рудика. Время перемен!) — Черкасский областной совет;

Приходько Борис Викторович (Наш край) — Черниговский областной совет.

Кандидаты в районные советы

Сергей Минько (За будущее) — Мелитопольский районный совет;

Оксана Савчук (внефракционный) — Ивано-Франковский районный совет;

Анатолий Урбанский (За будущее) — Измаильский районный совет;

Алексей Гончаренко (Европейская Солидарность) — Подольский районный совет;

Кандидаты в городские советы

Гузь Игорь Владимирович (За будущее) — Нововолынский городской совет;

Урбанский Анатолий Игоревич (За будущее) — Ренийский городской совет;

Мороз Владимир Викторович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Кураховский городский совет;

Констанкевич Ирина Мирославовна (За будущее) — Камень-Каширский городский совет;

Бондарь Виктор Васильевич (За будущее) — Староконстантиновский городский совет;

Яценко Антон Владимирович (За будущее) — Уманский городский совет;

Сергей Минько (Команда Сергея Минько) — Мелитопольский городский совет;

Бабенко Николай Викторович (Белая Церковь вместе) — Белоцерковский городский совет;

Палица Игорь Петрович (За будущее) — Луцкий городский совет;

Чайковский Иван Адамович (За будущее) — Тернопольский городский совет;

Рудик Сергей Ярославович (Команда Сергея Рудика. Время перемен!) — Черкасский городский совет;

Юрчишин Петр Васильевич (За будущее) — Винницкий городский совет;

Кальцев Владимир Федорович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Запорожский городский совет;

Николай Леонидович Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Одесский городский совет;

Светличная Юлия Александровна (Блок Светличной Вместе!) — Харьковский городский совет;

Александр Фельдман (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Харьковский городский совет;

Анатолий Кучеренко (Батькивщина) — Киев;

Шахов Сергей Владимирович (Наш край) — Киев.

Местные выборы 2020

Местные выборы 2020 пройдут в Украине 25 октября.

Выбирать будут депутатов районных и сельских советов, а также поселковых голов.

Выборы в Крыму и на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей проводиться не будут.

Источник: Опора