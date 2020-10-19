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Факты / Украина / Политика

Кто из нардепов решил баллотироваться на местных выборах (СПИСОК)

56 действующих народных депутатов баллотируются в мэры городов и в местные советы разных уровней.

Больше всего желающих стать депутатом областного совета — 36 человек, в городские советы 18, а в районные — всего четыре, сообщает Гражданская сеть Опора.

Никто из нардепов не хочет стать депутатом сельского или поселкового совета. 15 народных избранников решили побороться за пост городского головы.

Члены партий:

  • За будущее — 20 человек;
  • Оппозиционная платформа — За жизнь — 9 человек;
  • Слуга народа — 7 человек;
  • Доверие — 5 человек;
  • Европейская Солидарность — 5 человек;
  • Батькивщина — 4 человека;
  • Голос — 4 человека;
  • не входят в фракцию — 4 человека.

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Кандидаты в мэры

  • Зиновий Андреевич (Слуги народа) — Надворная;
  • Руслан Требушкин (внефракционный) — Покровск;
  • Владимир Крейденко (Слуга народа) — Мелитополь;
  • Николай Бабенко (Доверие) — Белая Церковь;
  • Антон Поляков (За будущее) — Чернигов;
  • Татьяна Рябуха (Слуга народа) — Сумы;
  • Игорь Колихаев (За будущее) — Херсон;
  • Александра Устинова (Голос) — Винница;
  • Олег Синютка (Европейская Солидарность) — Львов;
  • Ярослав Руцишин (Голос) — Львов;
  • Николай Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Одесса;
  • Александр Фельдман (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Харьков;
  • Ирина Верещук (Слуга народа) — Киев;
  • Алексей Кучеренко (Батькивщина) — Киев;
  • Сергей Шахов (Доверие) — Киев.

Кандидаты в областные советы

  • Мейдич Олег Леонидович (Батькивщина) — Винницкий областной совет;
  • Юрчишин Петр Васильевич (За будущее) — Винницкий областной совет;
  • Кисилев Игорь Петрович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Винницкий областной совет;
  • Игорь Петрович Палица (За будущее) — Волынский областной совет;
  • Ивахив Степан Петрович (За будущее) — Волынский областной совет;
  • Констанкевич Ирина Мирославовна (За будущее) — Волынский областной совет;
  • Игорь Гузь (За будущее) — Волынский областной совет;
  • Забродский Михаил (Европейская Солидарность) — Днепропетровский областной совет;
  • Лабунская Анжелика Викторовна (Батькивщина) — Житомирский областной совет;
  • Павленко Юрий Алексеевич (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Житомирский областной совет;
  • Климпуш-Цинцадзе Иванна Орестовна (Европейская Солидарность) — Закарпатский областной совет;
  • Кальцев Владимир Федорович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Запорожский областной совет;
  • Сюмар Виктория Петровна (Европейская Солидарность) — Киевский областной совет;
  • Дубинский Александр Анатольевич (Слуга народа) — Киевский областной совет;
  • Ларин Сергей Николаевич (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Кировоградский областной совет
  • Цимбалюк Михаил Михайлович (Батькивщина) — Львовский областной совет;
  • Батенко Тарас Иванович (За будущее) — Львовский областной совет;
  • Дубневич Ярослав Васильевич (За будущее) — Львовский областной совет;
  • Загородний Юрий Иванович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Николаевский областной совет;
  • Гончаренко Алексей Алексеевич (Европейская Солидарность) — Одесский областной совет;
  • Антон Киссе (Наш край) — Одесский областной совет;
  • Вадим Рабинович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Одесский областной совет;
  • Колебошин Сергей Валерьевич (Слуга народа) — Одесский областной совет;
  • Кулинич Олег Иванович (Доверие) — Полтавский областной совет;
  • Шаповалов Юрий Анатольевич (За будущее) — Полтавский областной совет;
  • Молоток Игорь Федорович (За будущее) — Сумской областной совет;
  • Деркач Андрей Леонидович (Наш край) — Сумской областной совет;
  • Люшняк Николай Владимирович (Доверие) — Тернопольский областной совет;
  • Чайковский Иван Адамович (За будущее) — Тернопольский областной совет;
  • Светличная Юлия Александровна (Блок Светличной Вместе!) — Харьковский областной совет;
  • Герега Александр Владимирович (по конкретные дела) — Хмельницкий областной совет;
  • Лабазюк Сергей Петрович (За будущее) — Хмельницкий областной совет;
  • Мандзий Сергей Владимирович (Слуга народа) — Хмельницкий областной совет;
  • Яценко Антон Владимирович (За будущее) — Черкасский областной совет;
  • Рудик Сергей Ярославович (Команда Сергея Рудика. Время перемен!) — Черкасский областной совет;
  • Приходько Борис Викторович (Наш край) — Черниговский областной совет.

Кандидаты в районные советы

  • Сергей Минько (За будущее) — Мелитопольский районный совет;
  • Оксана Савчук (внефракционный) — Ивано-Франковский районный совет;
  • Анатолий Урбанский (За будущее) — Измаильский районный совет;
  • Алексей Гончаренко (Европейская Солидарность) — Подольский районный совет;

Кандидаты в городские советы

  • Гузь Игорь Владимирович (За будущее) — Нововолынский городской совет;
  • Урбанский Анатолий Игоревич (За будущее) — Ренийский городской совет;
  • Мороз Владимир Викторович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Кураховский городский совет;
  • Констанкевич Ирина Мирославовна (За будущее) — Камень-Каширский городский совет;
  • Бондарь Виктор Васильевич (За будущее) — Староконстантиновский городский совет;
  • Яценко Антон Владимирович (За будущее) — Уманский городский совет;
  • Сергей Минько (Команда Сергея Минько) — Мелитопольский городский совет;
  • Бабенко Николай Викторович (Белая Церковь вместе) — Белоцерковский городский совет;
  • Палица Игорь Петрович (За будущее) — Луцкий городский совет;
  • Чайковский Иван Адамович (За будущее) — Тернопольский городский совет;
  • Рудик Сергей Ярославович (Команда Сергея Рудика. Время перемен!) — Черкасский городский совет;
  • Юрчишин Петр Васильевич (За будущее) — Винницкий городский совет;
  • Кальцев Владимир Федорович (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Запорожский городский совет;
  • Николай Леонидович Скорик (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Одесский городский совет;
  • Светличная Юлия Александровна (Блок Светличной Вместе!) — Харьковский городский совет;
  • Александр Фельдман (Оппозиционная платформа — За жизнь) — Харьковский городский совет;
  • Анатолий Кучеренко (Батькивщина) — Киев;
  • Шахов Сергей Владимирович (Наш край) — Киев.

Местные выборы 2020

Местные выборы 2020 пройдут в Украине 25 октября.

Выбирать будут депутатов районных и сельских советов, а также поселковых голов.

Выборы в Крыму и на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей проводиться не будут.

Источник: Опора

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