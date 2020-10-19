Когда включат отопление во всем Киеве

Отопительный сезон в Киеве начался с 16 октября.
За выходные уже подключили школы, больницы, садики и другие учреждения социальной инфраструктуры, сообщил мэр Виталий Кличко.
Также тепло подали почти в половину жилых домов столицы.
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— Больше всего подключенных домов сегодня — в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Святошинском районах, — заявил Кличко.
Друзі! Київ із п’ятниці, 16 жовтня, розпочав опалювальний сезон. Сьогодні тепло вже отримують соціальні об’єкти –…
Опубліковано Кличко — мер Понеділок, 19 жовтня 2020 р.
На полный запуск централизованной системы отопления в столице понадобится неделя.
Система отопления Киеве имеет протяженность 2,7 тыс. км, и насчитывает 12 тыс. домов, добавил Кличко.
Отопительный сезон в Украине
На 90% Украина готова к отопительному сезону. На ТЭС и ТЭЦ стабильные запасы топлива и газа.
Правительство поручило главам ОГА, министерствам и Нафтогазу немедленно решить неисправности на проблемных ТЭЦ.
В то же время из-за долгов в 50 населенных пунктах Украины отопительный сезон начнется позже, чем обычно.
Источник: Виталий Кличко