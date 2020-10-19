PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Когда включат отопление во всем Киеве

Отопительный сезон в Киеве начался с 16 октября.

За выходные уже подключили школы, больницы, садики и другие учреждения социальной инфраструктуры, сообщил мэр Виталий Кличко.

Также тепло подали почти в половину жилых домов столицы.

Читайте: 98% домов в Киеве готовы к отопительному сезону

— Больше всего подключенных домов сегодня — в Голосеевском, Днепровском, Печерском и Святошинском районах, — заявил Кличко.

Друзі! Київ із п’ятниці, 16 жовтня, розпочав опалювальний сезон. Сьогодні тепло вже отримують соціальні об’єкти –…

Опубліковано Кличко — мер Понеділок, 19 жовтня 2020 р.

На полный запуск централизованной системы отопления в столице понадобится неделя.

Система отопления Киеве имеет протяженность 2,7 тыс. км, и насчитывает 12 тыс. домов, добавил Кличко.

Отопительный сезон в Украине

На 90% Украина готова к отопительному сезону. На ТЭС и ТЭЦ стабильные запасы топлива и газа.

Правительство поручило главам ОГА, министерствам и Нафтогазу немедленно решить неисправности на проблемных ТЭЦ.

В то же время из-за долгов в 50 населенных пунктах Украины отопительный сезон начнется позже, чем обычно.

Источник: Виталий Кличко

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх