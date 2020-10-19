12 марта 2020 года решением правительства в стране объявили общенациональный карантин, который должен был продлиться три недели, до 3 апреля. Однако из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом эти меры продлили сначала до 24 апреля, потом до 11 мая, а позже до 22 мая.

20 мая Кабмин принял решение об установлении в Украине адаптивного карантина до 22 июня.

С 11 мая в Украине заработали ослабления карантина — часть заведений возобновила свою работу, однако при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий.

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В стране разрешили работу учреждений общественного питания на вынос, работу летних площадок кафе и ресторанов.

Также правительство разрешило гражданам посещать парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты.

С 25 мая восстановилась работа общественного транспорта в Украине.

С 1 июня в Украине стартовал третий этап ослабления карантина. Денис Шмыгаль сообщил, что открылись спортивные залы, фитнес-центры, восстановлено межобластное автомобильное и железнодорожное сообщение, заработали учебные заведения.

26 августа адаптивный карантин в Украине продлили до 1 ноября из-за распространения коронавирусной инфекции в стране.

Кабмин также несколько усилил карантинные меры, несмотря на цвет зоны.

— Ограничительные меры усилить в тех регионах, в которых зеленый уровень эпидемиологической опасности, а именно, запретив проведение дискотек, работу развлекательных заведений и ночных клубов, деятельность учреждений общественного питания с организацией досуга, — заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Когда закончится карантин

На заседании Кабмина 13 октября действие карантина в Украине решили продлить до 31 декабря. Решение приняли из-за стремительного ухудшения эпидситуации в Украине — в октябре начали фиксировать более 5 тыс. новых случаев болезни.

Правительство утвердило некоторые нововведения, в частности оно ограничило количество людей, которые могут принимать участие в массовых мероприятиях во время карантина:

зеленая зона — не более 50 человек;

желтая зона — не более 30 человек;

оранжевая зона — не более 20 человек.

Адаптивный карантин в Украине

Адаптивный карантин в Украине пока действует до 31 декабря. Все области разделили на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Это сделали для того, чтобы в зависимости от ситуации в регионе, усиливать или ослаблять карантин.

Какие правила и запреты в карантинных зонах — читайте на Фактах ICTV.