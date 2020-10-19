19 октября в Киеве зафиксировали 385 новых случаев заражения Covid-19.

Всего в столице 30 848 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии вирус унес жизни 587 человек, за сутки — 5 киевлян. Всего коронавирус преодолели 10 709 жителей Киева, а за сутки — 13.

Заболели за прошлые сутки:

250 женщин в возрасте от 24 до 89 лет;

175 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет;

15 девочек от 2 до 16 лет и 13 мальчиков от 1 до 17 лет.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: