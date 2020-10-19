41 млн 724 тыс. — такая численность населения Украины по состоянию на 1 сентября 2020 года.

По данным Госстатистики, за январь-август она уменьшилась на 178,4 тыс. граждан.

В частности, остается существенным превышение числа умерших над миживорожденны: на 100 умерших — 51 живорожденный.

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Умерли за восемь месяцев 378 315 украинцев, а родилось — 193 138.

По прогнозам ООН, численность населения Украины с учетом Крыма до 2030 года сократится до 40,88 млн человек, в 2040 эта цифра составит 38 млн, а в 2050 – 35,22 млн человек.

В документе также представлен прогноз до конца века, согласно которому, к тому времени на Земле будет проживать около 11 млрд человек, а в Украине – только 24,4 млн человек.