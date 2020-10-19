Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания отметил, что должно быть достаточное количество коек, обеспеченных кислородом, в больницах для пациентов с коронавирусом.

По данным правительства, в регионы для обеспечения кислородом коек в опорных больницах, где лечат украинцев с коронавирусной болезнью, было перечислено 571 млн грн. субвенций.

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Кроме того, правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области. Проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц Укрзализныци. Минздрав рассматривает использование этих койко-мест в ургентных ситуациях.

— Меня беспокоит высокий показатель загруженности коек в медицинских учреждениях. В этом месяце Национальная служба здоровья Украины законтрактовала дополнительно 23 больницы. При росте количества больных мы должны быть уверены, что достаточно коек, обеспеченных кислородом, — отметил Зеленский.

МОЗ отметил, что проводит лицензирование предприятий, производящих необходим кислород для обеспечения больниц. Сейчас в Украине 15,5 тыс. коек в больницах обеспечены кислородом, почти 7,5 тыс. — свободны.

Коронавирус в Украине

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что Украина уже закупила препарат Ремдесивир, который используют для лечения больных коронавирусом пациентов. Сейчас его транспортируют в страну.

По его словам, за использование Ремдесивира уменьшается длительность пребывания больного коронавирусом на стационарном лечении. Кроме того, уменьшается также количество летальных случаев.