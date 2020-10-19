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Факты / Украина / Политика

У 60 нардепов подтвердили коронавирус — Разумков

По состоянию на 19 октября в Верховной Раде Украины зафиксировали 60 подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом во время Согласительного совета в понедельник заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

— По состоянию на сегодня болеют или переболели 60 народных депутатов Украины, — сообщил Дмитрий Разумков.

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По его словам, часть нардепов еще дополнительно находятся на самоизоляции из-за контакта с больными.

Карантин в Раде

30 сентября Рада ушла на карантин из-за вспышки коронавируса среди нардепов.

За обновленный проект повестки дня пленарного заседания Рады проголосовали 278 народных депутатов.

Парламент отменил пленарные заседания 1 и 2 октября, в период с 5 по 9, с 12 по 16 октября он работал в комитетах.

Фото: Dreamstime

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