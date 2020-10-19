Украина может вернуть жесткий карантин: Зеленский назвал критическую цифру

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину, если суточный прирост инфицирования пересечет отметку 9 тыс. человек

По его мнению, критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9 500 ежедневных заражений коронавирусом.

— Если будем иметь больше 9 500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с Covid-19, — подчеркнул президент.

Кроме того, правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области.

Проведена инвентаризация коек институтов Национальной академии медицинских наук и больниц Укрзализныци. Минздрав рассматривает использование этих койко-мест в ургентных ситуациях.

Прогноз Минздрава

В худшем случае Министерство здравоохранения прогнозирует 35 тыс. случаев заболеваний вирусными болезнями в Украине за сутки. Сюда относятся как коронавирус, так и грипп.

Согласно прогнозу, такое количество заболеваний возможно в конце октября-начале ноября.