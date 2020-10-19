Государственный экспертный центр при Минздраве получил документы на регистрацию препарата фавипиравир — лекарства, внесенного в протокол лечения коронавируса в Украине.

— Препарат является первым украинским генериком японского противовирусного средства авиган (фавипиравир). Однако препарат не зарегистрирован на территории Украины, поэтому купить его было почти невозможно, — говорится в сообщении.

Купить фавипиравир в ближайшее время можно будет в любой аптеке, а производителем станет украинская фармацевтическая компания Микрохим.

Читайте: Ученые назвали новый симптом коронавируса — как распознать

Отмечается, что фавипиравир не только устраняет проявления Covid-19, но и непосредственно влияет на патогенез коронавируса в организме.

Препарат был внесен в протокол лечения опасного вируса в апреле. В начале октября Кабмин одобрил получение дополнительных партий фавипиравиру качестве гуманитарной помощи.

В Украине появятся новые экспресс-тесты на коронавирус

17 октября главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что Украина ожидает появления новых экспресс-тестов на Covid-19, которые уже прошли все этапы проверки ВОЗ и рекомендованы для массового тестирования.

Достоверность новых тестов такая же, как и обычных ПЦР-тестов, но главное — врач сможет сделать тест сразу после госпитализации пациента, в течение 15-30 минут и без лабораторных условий.

Источник: Микрохим