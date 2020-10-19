К ослаблению карантина не готов ни один регион

По состоянию на 19 октября в Украине не осталось ни одного региона, который готов к ослаблению карантина. В красный список попала последняя область — Кировоградская.

Так, во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости коронавируса. В среднем по стране он составляет 192,7, норма — 40.

Хуже всего ситуация в Сумской (343,5), Хмельницкой (325,2) и Харьковской (307,6) областях. В Кировоградской области этот показатель составляет 43,8, в Киеве — 206,1.







Высокий показатель заболеваемости: в Украине ни один регион не может ослабить карантин / 2 фотографии

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Также в Украине на 65,7% заполнены больничные койки для лечения больных Covid-19. В трех областях этот процент превышает 80% — Луганской (103,9%), Одесской (90,9%), Сумской (88,2%) и Донецкой (81,8%) областях.

В Украине обновили карантинное зонирование. Киев остался в оранжевой зоне.

Новое карантинное зонирования в Украине начало действовать с понедельника, 19 октября.

Решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в красную зону занесли такие города как Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.