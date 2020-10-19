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Факты / Украина

Выяснить все обстоятельства катастрофы МАУ: украинская делегация прибыла в Иран

Украинская делегация прибыла в Иран на переговоры по сбитому в январе над Тегераном украинскому самолету МАУ. Украина хочет выяснить все обстоятельства катастрофы.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

— Сейчас нашей задачей является выяснить все обстоятельства указанной трагедии: идет ли речь о человеческой ошибке, или это результат просчетов в системе организации полетов над Ираном, — сказал он.

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Заместитель министра отметил, что в Иране на этих переговорах будут работать три рабочие группы: авиационные эксперты, следователи прокуроры, а также военные.

Авиакатастрофа самолета МАУ произошла 8 января 2020 года сразу после вылета из аэропорта Тегеран. Все 167 пассажиров погибли. Через несколько дней иранские власти признали причастность к катастрофе — самолет сбили военные.

В конце июля черные ящики сбитого самолета отправили в Париж для расшифровки.

В августе Украина завершила первый этап переговоров с Ираном относительно выплат компенсаций родственникам погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране.

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