За три года бизнес вывел из Украины более $22 млрд — ГНС

За три года бизнес вывел из Украины $22,4 млрд, при этом $5 млрд — на Кипр, $4 млрд — в Нидерланды, $3 млрд — в Великобританию, $2 млрд — в Германию.

— Недавно у нас состоялась конференция по выполнению плана BEPS. Мы пригласили наших коллег из соответствующих органов Германии, Нидерландов, Британии, Кипра, Швейцарии, Австрии, Соединенных Штатов – то есть из стран, куда больше всего наши уважаемые люди вывели денег. За три года они вывели $22 млрд. Эта тема заслуживает внимания. Также порядка $90 млрд в год контролируемых операций, — сказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

По данным Госналоговой службы, $10 млрд из $22,4 млрд составляют дивиденды. В целом из $22,4 млрд уплачено $0,63 млрд налога по средней ставке 2,8%.

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По словам главы ведомства, механизм трансфертного ценообразования (ТЦО) позволит оставить в стране $30-40 млрд прибыли.

— Моя позиция — создать условия, когда страна немного отдохнет от нечестной игры, — сказал Любченко.

Махинации с НДС

23 сентября украинские правоохранители разоблачили схему уклонения от выплаты налогов более чем 260 млн грн.

Должностные лица крупных предприятий покупали сельхозпродукты у предпринимателей и рассчитывались с ними наличными. Эти операции отражались в документах недостоверно.

Из-за этого в течение 2018 и 2019 годов они сформировали кредит по налогу на добавленную стоимость на более чем 260 млн грн, эти деньги в дальнейшем были обналичены.