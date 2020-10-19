За испытательный срок Аваков доказал свой профессионализм — СМИ

Незаангажированность и профессионализм Авакова делают его главной опорой президента – СМИ.

Глава МВД Украины Арсен Аваков перерос испытательный срок, назначенный ему президентом, доказав свою эффективность и готовность обеспечивать тыл главы государства. Речь об этом идет в статье Аваков в поле воин, или кто стоит на страже безопасности Украины, опубликованной на сайте Gazeta.ua.

Нынешний министр МВД давно перерос свой испытательный срок и стал одним из основных государственных деятелей. На сегодняшний день Арсен Аваков – не только высокоэффективный менеджер своего ведомства, но и опора и главный тыл для президента Зеленского. Ведь, откровенно говоря, Аваков – действительно один из самых опытных и профессиональных членов правительства.

Несмотря на шквал критики, он из года в год продолжает качественно делать свою работу и, более того, он делает ее так, что на сегодняшний день альтернативы ему просто нет, — говорится в статье.

Автор отмечает, что глава МВД равноудален от политических сил, что никак не уменьшает его влияния и политический вес, а в вопросе выборов министр стоит на позиции полного соблюдения закона при абсолютной независимости правоохранителей.

Во время двух масштабных избирательных кампаний 2019 года именно Арсен Аваков стал гарантом честного результата голосования. Едва ли не впервые в истории независимой Украины МВД, в отличие от других силовых структур, не поддержало провластного кандидата в президенты, но и не оказало преференций его оппоненту, — говорится в статье.

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В период начала эпидемии COVID-19 и локдауна министр проявил себя как настоящий антикризисный менеджер, что значительно повлияло на успешность принятых Кабмином мер.

Прошлый Кабмин продержался полгода, а нынешний состав министров уже пересек эту временную отметку, хоть и с переменным успехом. В целом, сегодня можно сказать, что ЗЕ-команда наконец сформировалась и устоялась. В ОП произошло четкое зонирование по сферам ответственности, что привело к фактическому окончанию войн за влияние. Как видим – когда все заняты реальной работой, то и ругаться между собой некогда. Тут Зеленскому стоит отдать должное – в конце концов ему удалось наладить работу, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и мире, — подчеркивается в публикации.

Ранее мы писали о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на заявление Витольда Фокина.