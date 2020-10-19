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Факты / Украина / Политика

Зеленский предложил привлечь религиозные организации в ТКГ

Представители религиозных организаций Украины могут присоедениться к Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по решению конфликта на Донбассе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский предложил привлечь религиозные организации в ТКГ

По его мнению, помощь в гуманитарном секторе может стать приоритетной задачей для поддержки процесса работы ТКГ.

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций положительно отреагировал на президентскую инициативу.

Украина передала в ТКГ список пленных

15 октября украинская сторона передала в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) список из четырех категорий удерживаемых лиц, чем показала готовность к проведению очередного обмена пленными.

По состоянию на вечер 19 октября представители так называемых ЛНР и ДНР аналогичных списков не предоставили.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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