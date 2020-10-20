По состоянию на 20 октября коронавирус подтвердили у 309 107 человек, а за сутки обнаружили 5 469 новых случаев коронавирусной болезни.
В Украине с каждым днем увеличивается количество новых больных коронавирусом. В связи с этим, министр здравоохранения Максим Степанов представил план действий в случае ухудшения ситуации с болезнью.
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По этому плану эпидемиологическую ситуацию поделят на 4 уровня опасности. Сейчас мы находимся на первом уровне с 5-7 тыс. больных.
- Сейчас мы находимся на первом уровне опасности с 5-7 тыс. больных.
- Второй уровень опасности — 8-10 тыс. больных. Минздрав предоставит максимальное количество коек и всего необходимого для создания временных госпиталей.
- Третий уровень — 11-15 тыс. больных — Украину ждет жесткий карантин.
- Четвертый уровень — 15-20 тыс. — ресурсы министерства здравоохранения будут исчерпаны и медики буду вынуждены выбирать, кому больше нужна помощь.
Национальная служба здоровья перечислила почти 6 млрд грн, которые выплатят медицинским работникам.
В Украине занято 68% коек для больных коронавирус
В Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заняты на 68,4%. Сейчас используют уже 33 919 коек.
Наихудшая ситуация с загруженностью больниц в Донецкой и Луганской областях — кровати заполнены на 100%. Более 80% загруженность наблюдается в Одесской (96,6%), Сумской (88,7%) и Винницкой (80,2%) областях.
Рада приняла постановление о борьбе с Covid-19
Верховная Рада приняла постановление О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз.
Документ предусматривает создание штаба борьбы с вирусом во главе с президентом — для оперативного реагирования на распространение Covid-19, массовое тестирование на болезнь, увеличение мощностей лабораторий и перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавируса.
Сроки бесплатного тестирования на Covid-19 сократят
Минздрав хочет сократить срок проведения тестирования на коронавирус за счет частных лабораторий.
На соответствующие потребности уже выделили 100 млн грн.
Сейчас проблемы с тестированием на коронавирус наблюдаются в Киеве, Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях.
В Украине регистрируют фавипинафир — первый генерик против коронавируса
Государственный экспертный центр при Минздраве получил документы на регистрацию препарата фавипиравир — лекарства, которые внесено в протокол лечения коронавируса в Украине.
Купить фавипиравир в ближайшее время можно будет в любой аптеке, а производителем станет украинская фармацевтическая компания Микрохим.
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