По состоянию на 20 октября коронавирус подтвердили у 309 107 человек, а за сутки обнаружили 5 469 новых случаев коронавирусной болезни.

В Украине с каждым днем ​​увеличивается количество новых больных коронавирусом. В связи с этим, министр здравоохранения Максим Степанов представил план действий в случае ухудшения ситуации с болезнью.

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По этому плану эпидемиологическую ситуацию поделят на 4 уровня опасности. Сейчас мы находимся на первом уровне с 5-7 тыс. больных.

Сейчас мы находимся на первом уровне опасности с 5-7 тыс. больных.

Второй уровень опасности — 8-10 тыс. больных. Минздрав предоставит максимальное количество коек и всего необходимого для создания временных госпиталей.

Третий уровень — 11-15 тыс. больных — Украину ждет жесткий карантин.

Четвертый уровень — 15-20 тыс. — ресурсы министерства здравоохранения будут исчерпаны и медики буду вынуждены выбирать, кому больше нужна помощь.

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Национальная служба здоровья перечислила почти 6 млрд грн, которые выплатят медицинским работникам.

В Украине занято 68% коек для больных коронавирус

В Украине больничные койки для пациентов с коронавирусом заняты на 68,4%. Сейчас используют уже 33 919 коек.

Наихудшая ситуация с загруженностью больниц в Донецкой и Луганской областях — кровати заполнены на 100%. Более 80% загруженность наблюдается в Одесской (96,6%), Сумской (88,7%) и Винницкой (80,2%) областях.

Рада приняла постановление о борьбе с Covid-19

Верховная Рада приняла постановление О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз.

Документ предусматривает создание штаба борьбы с вирусом во главе с президентом — для оперативного реагирования на распространение Covid-19, массовое тестирование на болезнь, увеличение мощностей лабораторий и перепрофилирование больниц под отделение для лечения коронавируса.

Сроки бесплатного тестирования на Covid-19 сократят

Минздрав хочет сократить срок проведения тестирования на коронавирус за счет частных лабораторий.

На соответствующие потребности уже выделили 100 млн грн.

Сейчас проблемы с тестированием на коронавирус наблюдаются в Киеве, Донецкой, Одесской, Днепропетровской, Харьковской областях.

В Украине регистрируют фавипинафир — первый генерик против коронавируса

Государственный экспертный центр при Минздраве получил документы на регистрацию препарата фавипиравир — лекарства, которые внесено в протокол лечения коронавируса в Украине.

Купить фавипиравир в ближайшее время можно будет в любой аптеке, а производителем станет украинская фармацевтическая компания Микрохим.

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