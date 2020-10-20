Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что безвизовому режиму Украины с европейскими странами ничего не угрожает.

— Есть четкий месседж: безвизовому режиму Украины с Европой ничего не угрожает, кто бы вам что ни говорил, — сообщил Зеленский.

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Кроме того, Зеленский отметил, что это касается и сотрудничества с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР. Сейчас строится конструктивный диалог между Украиной, Польшей, Венгрией и Румынией — Люблинский треугольник, относительно добрососедских отношений, экономического, политического и социального взаимодействия.

Безвизовый режим в Украине

В начале октября в Верховной Раде разгорелся очередной скандал — группа депутатов Европарламента написала письмо председателю фракции Слуга народа Давида Арахамия, где пригрозили отменой безвизового режима для отдельных политиков и олигархов.

Причиной такой позиции стали “невыполненные” предвыборные обещания власти Зеленского. В частности, речь шла о борьбе с коррупцией.