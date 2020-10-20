Инструкторская миссия Orbital осуществлять военную морскую подготовку украинских военнослужащих.

Об этом сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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Действие этой миссии продлили до 2023 года.

— Большим дополнением теперь является морская поддержка. Это не только строительство кораблей, но и подготовка, которая будет реализована через операцию Orbital. Мы будем страной-лидером по военной морской подготовке на юге, однако также будем работать с другими странами, — сказала посол.

Она напомнила, что ключевым событием визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию было подписание Меморандума о намерениях в сфере развития военно-морского потенциала Украины.

Британский дипломат обратила внимание на то, что после Brexit изменений в украинско-британском сотрудничестве в сфере безопасности не произойдет.

Сотрудничество в оборонной отрасли: Украина и Великобритания подписали меморандум

Украина и Великобритания подписали Меморандум о сотрудничестве в оборонной отрасли.

Договоренность предусматривает привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере £1,25 млрд.

Такое сотрудничество ускорит реализацию совместных проектов в оборонной сфере, что актуально во время обострения ситуации в Черноморском регионе.

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