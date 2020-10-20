В аптеках Киева нет вакцин от гриппа, а когда будет следующая партия — неизвестно.

Первые 30 тыс. доз южнокорейской вакцины, которая прошла лабораторный контроль, раскупили очень быстро, а от нидерландской, которой было 45 тыс. доз, почти ничего не осталось.

В Минздраве обещают, что вакцины появятся в аптеках до конца октября. К этому времени они должны пройти контроль качества в Государственном экспертном центре. Объяснили, что задержка произошла из-за производителей.

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В целом в Украину планируют завезти 650 тыс. доз, однако эксперты говорят, что их не хватит, так как спрос вырос из-за пандемии.

Поэтому советуют украинцам резервировать вакцины еще до появления в аптеках.

Центр общественного здоровья прогнозирует при наихудшем сценарии 35 тыс. случаев заболевания вирусными болезнями в Украине за сутки. Сюда относятся как коронавирус, так и грипп.

Согласно прогнозу, такое количество заболеваний возможно в конце октября-начале ноября.