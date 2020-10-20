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Факты / Украина / Политика

Поддерживают ли украинцы создание свободной экономической зоны на Донбассе — опрос

45% опрошенных украинцев не поддерживают предоставление статуса свободной экономической зоны Донецкой и Луганской областям, поддерживают эту инициативу 33,5%.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В то же время на западе страны поддерживают такую ​​инициативу 27,1% опрошенных, не поддерживает 53,1%, в центре — 28,1% и 50,8% соответственно, на юге — 37,1% и 32,7% соответственно, на востоке , в том числе и на Донбассе, 45,8% поддерживают, 35,5% — нет.

Читайте: Украинцы ответили на пять вопросов Зеленского на Опендатабот — результаты

Опрос проводился 17-19 октября по инициированному президентом на 25 октября общенациональному опросу.

Опрос Зеленского

О проведении всенародного опроса президент Владимир Зеленский объявил 13 октября. Он отметил, что кроме бюллетеня украинцы получат листок с пятью вопросами.

Зеленский сразу отметил, что опрос — это не референдум, он не имеет юридической силы.

Фото: Dreamstime

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