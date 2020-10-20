Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро к гривне.

На вторник, 20 октября, НБУ установил курс 28,37 грн /1$.

Незначительный рост цены на евро, по курсу на 20 октября, зафиксировался на 33,43 грн /1 €.

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Курс валют в Украине от НБУ на 20.10:

$1 — 28,37 грн;

€1 — 33,43 грн;

1 польский злотый — 7,30 грн;

10 российских рублей — 3,65 грн.

Денис Шмыгаль о курсе доллара в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца 2020 года.

Стоимость $ будет колебаться в пределах 27-28 грн и не превысит 29 грн.

Готовясь к коронавирусному кризису, Кабмин заложил в бюджет курсовые и инфляционные показатели с запасом.