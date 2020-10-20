Странно слышать, что это опасно: Зеленский просит принять закон о народовластии

Президент Владимир Зеленский настаивает на принятии закона о народовластии. Он убежден, что это вернет доверие граждан к государству и его институтам.

— Есть много успешных примеров использования различных инструментов народовластия. Хотя самый успешный — это 1 декабря 1991 года, когда 28 804 071 гражданин Украины на референдуме проголосовал за независимость. Помня это, странно, когда вы говорите, что спрашивать мнение украинцев — опасно. Что людей задурят, потому что в стране нет свободных, независимых СМИ.

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Кроме того, Владимир Зеленский убежден, что в Украине будет народовластие и всесторонний доступ граждан к информации для принятия решений.

Ведь если нардепы примут соответствующий закон, то украинцы получат реальный механизм, чтобы формировать основные задачи для власти и влиять на решения.

В июне этого года обнародовали текст законопроекта о народовластии от Владимира Зеленского.

Ключевой новацией документа, которая выделяет его среди других, является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в частности, электронных голосований.