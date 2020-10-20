20 октября в Киеве зафиксировали 462 новых случая заражения Covid-19.
Всего в столице 31 310 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
За время пандемии вирус унес жизни 604 человек, за сутки — 17 киевлян. Всего коронавирус преодолели 10 916 жителей Киева, а за сутки — 207.
Заболели за прошлые сутки:
- 189 женщин в возрасте от 18 до 96 лет;
- 169 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 17 девочек от 5 до 17 лет;
- 10 мальчиков от 2 до 17 лет.
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Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.