Воровали полмиллиона ежемесячно — в Луцке разоблачили фиктивный кол-центр

В Луцке группа лиц организовала нелегальный кол-центр и выманивала средства у владельцев банковских счетов.
Преступники представлялись сотрудниками банков, звонили к людям и выспрашивали у них важные данные — пин-коды, пароли, цифры счетов.
После махинаций они переводили средства на свои счета.
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Ежемесячно фигаранты дела похищали почти 500 тыс. грн. Во время проведения обысков в кол-центре правоохранители изъяли наличные, компьютерную и мобильную технику.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров).
СБУ разоблачила нелегальный конвертационный центр
Служба безопасности Украины разоблачила деятельность нелегального конвертационного центра.
В течение 2019-2020 годов злоумышленники зарегистрировали более 400 фиктивных фирм и присвоили более 15 млрд грн.