В Луцке группа лиц организовала нелегальный кол-центр и выманивала средства у владельцев банковских счетов.

Преступники представлялись сотрудниками банков, звонили к людям и выспрашивали у них важные данные — пин-коды, пароли, цифры счетов.

После махинаций они переводили средства на свои счета.

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Ежемесячно фигаранты дела похищали почти 500 тыс. грн. Во время проведения обысков в кол-центре правоохранители изъяли наличные, компьютерную и мобильную технику.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров).











Воровали полмиллиона ежемесячно — в Луцке разоблачили фиктивный кол-центр / 3 фотографии

СБУ разоблачила нелегальный конвертационный центр

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность нелегального конвертационного центра.

В течение 2019-2020 годов злоумышленники зарегистрировали более 400 фиктивных фирм и присвоили более 15 млрд грн.