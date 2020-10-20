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Факты / Украина / Политика

Кремль заговорил о “негативных последствиях” появления украинских баз на Черном море

Это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе – так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского относительно строительства двух военных баз на Черном море.

– Здесь, конечно, нужно проанализировать эти заявления. Безусловно, нужно понять, каких именно военных баз, о чьих именно военных базах идет речь, – сказал он.

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Песков отметил, что смогут проанализировать эту ситуацию, когда будет больше информации.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября с трибуны Верховной Рады заявил о начале строительства в Украине двух военно-морских баз для защиты Черноморского региона.

Он также анонсировал изготовление новейших образцов вооружения и рассказал о продолжении модернизации фрегата Гетман Сагайдачный и подготовке к испытаниям десантных катеров Кентавр.

Источник: Интерфакс

Фото: Dreamstime

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