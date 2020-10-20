Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность по желанию голосовать в интернете.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте с Посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины.

— Наша цель на ближайшие годы — сто процентов государственных услуг онлайн. А на следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность, по желанию — голосовать в интернете, — подчеркнул президент.

По словам главы государства, 2021 год станет началом вхождения страны в режим пейперлес (без бумаги).

— Ни одна государственная организация не сможет требовать от украинцев никаких справок, выписок или иных бумажек для получения государственных услуг, — добавил он.