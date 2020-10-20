По меньшей мере 62 граждан из разных областей Украины избрали для голосования на местных выборах 2020 избирательный участок в поселке Сходница Львовской области, что является нарушением избирательного законодательства.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 158 УКУ — Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей.

За это нарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

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Продолжается досудебное расследование.

Как изменить место голосования

В Украине разрешили менять место голосования с 1 июля 2020 года. Соответственно, на местных выборах 2020 украинцы смогут проголосовать без прописки в паспорте.

Чтобы изменить место голосования, необходимо обратиться в Государственный реестр избирателей. Обращение должно быть подкреплено заявлением об изменении избирательного адреса (если ГРИ содержит данные об избирателе, но он не находится в зарегистрированном городе) или о включении в ГРИ (если лицу недавно исполнилось 18 лет и его данных в реестре еще нет).