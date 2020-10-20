Международный день повара — открытки и лучшие поздравления

Международный день повара отмечается ежегодно 20 октября. День посвящен во всем мире здоровому питанию. Это также день, когда повара передают свои знания и навыки следующему поколению поваров.
Некоторые повара специализируются на приготовлении определенных блюд. Например, мясной повар готовит мясо и птицу. Гриль шеф-повар управляет грилем. За приготовление десертов отвечает кондитер.
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Независимо от типа шеф-повара, дело не только в приготовлении еды. Повара считают свою профессию искусством и наукой. Им нравится создавать восхитительные сочетания блюд, но они также стремятся, чтобы еда выглядела превосходно.
В Международном дне поваров принимают участие более 100 ассоциаций поваров. Эти ассоциации проводят мероприятия, продвигающие профессию поваров. Повара со всего мира также участвуют в этом всемирном празднике.
В последние годы почти 5 000 поваров добровольно потратили свое время и силы, чтобы привлечь внимание 37 000 детей в 55 странах. Мероприятия включали кулинарные конкурсы, образовательные презентации и возможности для общения.
Один из наиболее важных аспектов Международного дня повара — подчеркнуть важность приготовления и употребления здоровой пищи. Факты ICTV собрали лучшие открытки для поздравлений с Международным днем повара.
Лучшие открытки и поздравления с Международным днем повара
Белый халат, белоснежный колпак,
В руках, как оружие, держишь черпак.
Повара праздник всемирный отметим,
Важней и главней никого нет на свете.
Ты мастер, ты шеф, покоритель желудка,
Нет у плиты свободной минутки.
Варишь и жаришь, тушишь, печешь,
Любимой работой дышишь, живешь.
В день повара шляпу мы снимем пред вами,
Пусть счастье стоит у плиты с поварами.
***
В День повара международный
Тебя поздравить я спешу.
Ты — гений кухни бесподобный.
Всё, что готовишь, я люблю.
Желаю море вдохновенья,
Продуктов нужных под рукой,
Чтоб от готовки — наслажденье,
А деньги чтоб — к тебе рекой.
***
С Днём повара! Пусть радостью
Захватит жизнь легко,
Чудесным процветанием,
Что выше облаков.
Пусть ароматом нежности
Веселье закружит,
Успехами волшебными
Судьба заворожит.
Пусть счастье жизнь подарит
На много-много лет,
А в книге кулинарной
Везения ждёт рецепт!
***
В День повара международный
Я поздравляю нежно вас.
На кухне вы, конечно, гуру,
И показать готовы класс.
Пускай работа вдохновляет,
Мишлен настигнет вас скорей,
И каждый новый день пусть будет
Лишь радостней и веселей.
***
Знает толк он в блюдах разных,
И в десертах равных нет,
И рецептов самых вкусных
Он давно раскрыл секрет!
Поваром зовется гордо,
Так поздравим с вашим днем,
И творить шедевры кухни
Пожелаем вам с огнем.
Пусть работа вам приносит
Радость и тепло всегда
Пусть вам премий не жалеют,
Ведь важны так повара!
***
Повара сегодня праздник
Свой прекрасный отмечают,
Вкусный их и сытный труд
Все сегодня прославляют.
Вас и я хочу поздравить,
И успехов пожелать,
Кулинарным нас шедевром,
Как и прежде, удивлять.
***
Тебе равных нет в готовке,
Душу в блюдо вложишь ты,
Плов отменный сваришь ловко
И состряпаешь манты.
Лучший повар во вселенной,
Поздравленья принимай
И талант ты свой бесценный
С каждым годом развивай!
Лучшие открытки с Днем повара
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