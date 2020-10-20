Международный день повара — открытки и лучшие поздравления

Международный день повара отмечается ежегодно 20 октября. День посвящен во всем мире здоровому питанию. Это также день, когда повара передают свои знания и навыки следующему поколению поваров.

Некоторые повара специализируются на приготовлении определенных блюд. Например, мясной повар готовит мясо и птицу. Гриль шеф-повар управляет грилем. За приготовление десертов отвечает кондитер.

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Независимо от типа шеф-повара, дело не только в приготовлении еды. Повара считают свою профессию искусством и наукой. Им нравится создавать восхитительные сочетания блюд, но они также стремятся, чтобы еда выглядела превосходно.

В Международном дне поваров принимают участие более 100 ассоциаций поваров. Эти ассоциации проводят мероприятия, продвигающие профессию поваров. Повара со всего мира также участвуют в этом всемирном празднике.

В последние годы почти 5 000 поваров добровольно потратили свое время и силы, чтобы привлечь внимание 37 000 детей в 55 странах. Мероприятия включали кулинарные конкурсы, образовательные презентации и возможности для общения.

Один из наиболее важных аспектов Международного дня повара — подчеркнуть важность приготовления и употребления здоровой пищи. Факты ICTV собрали лучшие открытки для поздравлений с Международным днем повара.

Лучшие открытки и поздравления с Международным днем повара

Белый халат, белоснежный колпак,

В руках, как оружие, держишь черпак.

Повара праздник всемирный отметим,

Важней и главней никого нет на свете.

Ты мастер, ты шеф, покоритель желудка,

Нет у плиты свободной минутки.

Варишь и жаришь, тушишь, печешь,

Любимой работой дышишь, живешь.

В день повара шляпу мы снимем пред вами,

Пусть счастье стоит у плиты с поварами.

***

В День повара международный

Тебя поздравить я спешу.

Ты — гений кухни бесподобный.

Всё, что готовишь, я люблю.

Желаю море вдохновенья,

Продуктов нужных под рукой,

Чтоб от готовки — наслажденье,

А деньги чтоб — к тебе рекой.

***

С Днём повара! Пусть радостью

Захватит жизнь легко,

Чудесным процветанием,

Что выше облаков.

Пусть ароматом нежности

Веселье закружит,

Успехами волшебными

Судьба заворожит.

Пусть счастье жизнь подарит

На много-много лет,

А в книге кулинарной

Везения ждёт рецепт!

***

В День повара международный

Я поздравляю нежно вас.

На кухне вы, конечно, гуру,

И показать готовы класс.

Пускай работа вдохновляет,

Мишлен настигнет вас скорей,

И каждый новый день пусть будет

Лишь радостней и веселей.

***

Знает толк он в блюдах разных,

И в десертах равных нет,

И рецептов самых вкусных

Он давно раскрыл секрет!

Поваром зовется гордо,

Так поздравим с вашим днем,

И творить шедевры кухни

Пожелаем вам с огнем.

Пусть работа вам приносит

Радость и тепло всегда

Пусть вам премий не жалеют,

Ведь важны так повара!

***

Повара сегодня праздник

Свой прекрасный отмечают,

Вкусный их и сытный труд

Все сегодня прославляют.

Вас и я хочу поздравить,

И успехов пожелать,

Кулинарным нас шедевром,

Как и прежде, удивлять.

***

Тебе равных нет в готовке,

Душу в блюдо вложишь ты,

Плов отменный сваришь ловко

И состряпаешь манты.

Лучший повар во вселенной,

Поздравленья принимай

И талант ты свой бесценный

С каждым годом развивай!

Лучшие открытки с Днем повара

В календаре праздников на октябрь 2020 также много официальных и неофициальных дат. Например, 20 октября отмечается Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.