PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Международный день повара — открытки и лучшие поздравления

Международный день повара отмечается ежегодно 20 октября. День посвящен во всем мире здоровому питанию. Это также день, когда повара передают свои знания и навыки следующему поколению поваров.

Некоторые повара специализируются на приготовлении определенных блюд. Например, мясной повар готовит мясо и птицу. Гриль шеф-повар управляет грилем. За приготовление десертов отвечает кондитер.

Читайте: Календарь церковных праздников на октябрь 2020

Независимо от типа шеф-повара, дело не только в приготовлении еды. Повара считают свою профессию искусством и наукой. Им нравится создавать восхитительные сочетания блюд, но они также стремятся, чтобы еда выглядела превосходно.

В Международном дне поваров принимают участие более 100 ассоциаций поваров. Эти ассоциации проводят мероприятия, продвигающие профессию поваров. Повара со всего мира также участвуют в этом всемирном празднике.

В последние годы почти 5 000 поваров добровольно потратили свое время и силы, чтобы привлечь внимание 37 000 детей в 55 странах. Мероприятия включали кулинарные конкурсы, образовательные презентации и возможности для общения.

Один из наиболее важных аспектов Международного дня повара — подчеркнуть важность приготовления и употребления здоровой пищи. Факты ICTV собрали лучшие открытки для поздравлений с Международным днем повара.

Лучшие открытки и поздравления с Международным днем повара

Белый халат, белоснежный колпак,
В руках, как оружие, держишь черпак.
Повара праздник всемирный отметим,
Важней и главней никого нет на свете.
Ты мастер, ты шеф, покоритель желудка,
Нет у плиты свободной минутки.
Варишь и жаришь, тушишь, печешь,
Любимой работой дышишь, живешь.
В день повара шляпу мы снимем пред вами,
Пусть счастье стоит у плиты с поварами.

***

В День повара международный
Тебя поздравить я спешу.
Ты — гений кухни бесподобный.
Всё, что готовишь, я люблю.

Желаю море вдохновенья,
Продуктов нужных под рукой,
Чтоб от готовки — наслажденье,
А деньги чтоб — к тебе рекой.

***

С Днём повара! Пусть радостью
Захватит жизнь легко,
Чудесным процветанием,
Что выше облаков.

Пусть ароматом нежности
Веселье закружит,
Успехами волшебными
Судьба заворожит.

Пусть счастье жизнь подарит
На много-много лет,
А в книге кулинарной
Везения ждёт рецепт!

***

В День повара международный
Я поздравляю нежно вас.
На кухне вы, конечно, гуру,
И показать готовы класс.

Пускай работа вдохновляет,
Мишлен настигнет вас скорей,
И каждый новый день пусть будет
Лишь радостней и веселей.

***

Знает толк он в блюдах разных,
И в десертах равных нет,
И рецептов самых вкусных
Он давно раскрыл секрет!

Поваром зовется гордо,
Так поздравим с вашим днем,
И творить шедевры кухни
Пожелаем вам с огнем.

Пусть работа вам приносит
Радость и тепло всегда
Пусть вам премий не жалеют,
Ведь важны так повара!

***

Повара сегодня праздник
Свой прекрасный отмечают,
Вкусный их и сытный труд
Все сегодня прославляют.

Вас и я хочу поздравить,
И успехов пожелать,
Кулинарным нас шедевром,
Как и прежде, удивлять.

***

Тебе равных нет в готовке,
Душу в блюдо вложишь ты,
Плов отменный сваришь ловко
И состряпаешь манты.

Лучший повар во вселенной,
Поздравленья принимай
И талант ты свой бесценный
С каждым годом развивай!

Лучшие открытки с Днем повара

Международный день повара — открытки и лучшие поздравления

Международный день повара — открытки и лучшие поздравления

Международный день повара — открытки и лучшие поздравления

Международный день повара — открытки и лучшие поздравления

Международный день повара — открытки и лучшие поздравления

В календаре праздников на октябрь 2020 также много официальных и неофициальных дат. Например, 20 октября отмечается Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка