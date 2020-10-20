Международный день повара — поздравления в СМС и картинках

20 октября весь мир отмечает Международный день шеф-повара. Мир стремится напомнить в день повара о важности благородной профессии с момента утверждения торжественной даты в 2004 году.

Важно помнить о том, что наш долг — передавать запас знаний и навыков будущему поколению с приверженностью к любимому делу. Этот день посвящен ценности здорового питания и продвижению профессии повара.

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В течение последних лет во всем мире остаются актуальными вопросы здорового питания. Тяжелые времена могут вызывать беспокойство и стресс, вредя ментальному и физическому здоровью.

Этот день был принят, чтобы общество могло больше узнать о важной роли повара.

Посещение ресторанов и кафе— одно из популярных развлечений людей. Такое времяпровождение дает шанс попробовать лучшие блюда от поваров, которые работают за кулисами ресторанной сцены.

Международный день шеф-повара — это лучшая возможность вдохновить подрастающее поколение на важный вид деятельности.

Важно помнить о сохранении здоровья. Наличие сильной иммунной системы и употребление продуктов, снимающих стресс, помогают в трудные времена. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Международным днем повара в СМС и картинках.

Оригинальные поздравления с Международным днем шеф-повара

***

Сегодня праздник поваров,

Нет в мире лучше мастеров,

Готовят всё они с душой:

И щи, и борщ, и суп с лапшой,

Мы в этот день желаем вам

Вставать с улыбкой по утрам,

Свою работу уважать,

Оклад достойный получать,

Чтобы сбывались все мечты,

Вокруг побольше доброты,

Идти по жизни не спеша,

От счастья пела чтоб душа!

***

Желаем в жизни только вкусных блюд!

А для того нужны ингредиенты:

Любовь, здоровье, дружба и уют,

И много добрых слов и комплиментов!

Щепотку радости добавим и удачи,

Улыбка блюду нужный вкус придаст,

И если слез, то лишь от счастья — не иначе!

С Днем повара мы поздравляем вас!



***

Нет прекраснее работы,

Чем на кухне колдовать,

Кулинарные заботы

Вкусно преодолевать!

Мастерство пусть не подводит,

И плита будет шустра,

А еще — растут доходы.

Вас с Днем повара, ура!

***

Пусть ничего не пригорает

И соли пусть всегда хватает,

Всем нравится твоя стряпня.

С Днём повара тебя!

Достичь желаю совершенства,

На кухне получить главенство,

Придумать авторское блюдо

И лишь на счастье бить посуду!



***

Гремят кастрюли и пыхтит плита.

Опять на кухне закипит работа.

Жизнь повара не так уж и проста:

Готовка, жарка, разные заботы.

Фуршеты, пир, ланч-бокс, простой обед.

Хлопот и дел у поваров немало.

Недаром их прославил целый свет

И праздник подарил особо важный.

День повара — не просто нынче дата,

А повод повара в работе поддержать.

Ведь у него всегда все на подхвате.

С Днем повара! Спасибо! Так держать!

***

Вас поздравляем, повара.

Вы в своем деле мастера!

Пускай на кухне всякий раз

Всё получается у вас.

Пусть ничего не пригорит,

У всех пусть будет аппетит.

Пусть ваши блюда удивляют

И вмиг с тарелок исчезают.

Пусть будут вас всегда ценить

И от души благодарить.

***

Повар — маг кулинарии.

Он в своей родной стихии —

Значит в кухне, средь кастрюль —

Держит очень крепко руль.

Редким блюдом угостишь,

А вкусняшкой искусишь.

Вау, ты готовишь круто —

Объедимся за минуту!

Кулинарных вариантов,

Рецептурных бриллиантов,

Удивительных талантов!

Картинки с Днем повара

Согласно календарю праздников на октябрь 2020 года 20 октября также отмечается Всеукраинский день борьбы с заболеванием рака молочной железы.