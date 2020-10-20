Международный день повара — поздравления в СМС и картинках

20 октября весь мир отмечает Международный день шеф-повара. Мир стремится напомнить в день повара о важности благородной профессии с момента утверждения торжественной даты в 2004 году.
Важно помнить о том, что наш долг — передавать запас знаний и навыков будущему поколению с приверженностью к любимому делу. Этот день посвящен ценности здорового питания и продвижению профессии повара.
Читайте: Календарь церковных праздников на октябрь 2020
В течение последних лет во всем мире остаются актуальными вопросы здорового питания. Тяжелые времена могут вызывать беспокойство и стресс, вредя ментальному и физическому здоровью.
Этот день был принят, чтобы общество могло больше узнать о важной роли повара.
Посещение ресторанов и кафе— одно из популярных развлечений людей. Такое времяпровождение дает шанс попробовать лучшие блюда от поваров, которые работают за кулисами ресторанной сцены.
Международный день шеф-повара — это лучшая возможность вдохновить подрастающее поколение на важный вид деятельности.
Важно помнить о сохранении здоровья. Наличие сильной иммунной системы и употребление продуктов, снимающих стресс, помогают в трудные времена. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Международным днем повара в СМС и картинках.
Оригинальные поздравления с Международным днем шеф-повара
***
Сегодня праздник поваров,
Нет в мире лучше мастеров,
Готовят всё они с душой:
И щи, и борщ, и суп с лапшой,
Мы в этот день желаем вам
Вставать с улыбкой по утрам,
Свою работу уважать,
Оклад достойный получать,
Чтобы сбывались все мечты,
Вокруг побольше доброты,
Идти по жизни не спеша,
От счастья пела чтоб душа!
***
Желаем в жизни только вкусных блюд!
А для того нужны ингредиенты:
Любовь, здоровье, дружба и уют,
И много добрых слов и комплиментов!
Щепотку радости добавим и удачи,
Улыбка блюду нужный вкус придаст,
И если слез, то лишь от счастья — не иначе!
С Днем повара мы поздравляем вас!
***
Нет прекраснее работы,
Чем на кухне колдовать,
Кулинарные заботы
Вкусно преодолевать!
Мастерство пусть не подводит,
И плита будет шустра,
А еще — растут доходы.
Вас с Днем повара, ура!
***
Пусть ничего не пригорает
И соли пусть всегда хватает,
Всем нравится твоя стряпня.
С Днём повара тебя!
Достичь желаю совершенства,
На кухне получить главенство,
Придумать авторское блюдо
И лишь на счастье бить посуду!
***
Гремят кастрюли и пыхтит плита.
Опять на кухне закипит работа.
Жизнь повара не так уж и проста:
Готовка, жарка, разные заботы.
Фуршеты, пир, ланч-бокс, простой обед.
Хлопот и дел у поваров немало.
Недаром их прославил целый свет
И праздник подарил особо важный.
День повара — не просто нынче дата,
А повод повара в работе поддержать.
Ведь у него всегда все на подхвате.
С Днем повара! Спасибо! Так держать!
***
Вас поздравляем, повара.
Вы в своем деле мастера!
Пускай на кухне всякий раз
Всё получается у вас.
Пусть ничего не пригорит,
У всех пусть будет аппетит.
Пусть ваши блюда удивляют
И вмиг с тарелок исчезают.
Пусть будут вас всегда ценить
И от души благодарить.
***
Повар — маг кулинарии.
Он в своей родной стихии —
Значит в кухне, средь кастрюль —
Держит очень крепко руль.
Редким блюдом угостишь,
А вкусняшкой искусишь.
Вау, ты готовишь круто —
Объедимся за минуту!
Кулинарных вариантов,
Рецептурных бриллиантов,
Удивительных талантов!
Картинки с Днем повара
Согласно календарю праздников на октябрь 2020 года 20 октября также отмечается Всеукраинский день борьбы с заболеванием рака молочной железы.