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Факты / Украина / Общество

Нет перекиси, а машина разваливается: в каких условиях работают врачи скорой

Ржавая и дырявая Газель — единственная машина скорой помощи, которая обслуживает село Шамраевку и еще 19 населенных пунктов в каких-то 100 км от Киева.

Фельдшер рассказал, что авто часто ломается, и тогда без экстренной помощи сразу остаются более 10 тыс. человек.

А в аптечке нет элементарного — верапомила для восстановления сердечного ритма, глюкометра и даже перекиси со спиртом.

ЧитайтеПод Киевом столкнулись легковушка и скорая — пострадали три человека

Больше о буднях врачей скорой помощи — в сюжете на Викнах СТБ.

В Харькове бригады скорой помощи работают не в лучших условиях — дырявые костюмы, отсутствие перчаток и масок, просроченные аптечки.

И это те люди, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом.

Фото: Dreamstime

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